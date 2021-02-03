台灣離岸風電進入工程年 伯威海事拿下三大風場工程

台灣離岸風電今年將進入工程年，重點風場工程包括雲林風場、大彰化風場，以及彰芳西島風場，三風場今年將全力趕工，值得一提的是，這三風場的施工團隊，都有伯威海事參與其中。

伯威海事是由創立超過30年的台灣老牌營造廠-樺棋營造，以及荷蘭百年皇家海事工程大廠Boskalis合資成立。伯威海事董事蔡佳翰指出，今年3月將開始施工的大彰化離岸風場的清理基樁、水下基礎灌漿、移除支撐結構與海事工程協助，4月伯威海事將協助德商WPD雲林離岸風場做風機安裝，而彰芳西島風場工程則是預計於6月展開，伯威海事將負責62座風力發電機水下基礎的運輸與安裝。

今年離岸風電進入密集的工程建設期，達德能源允能風場、沃旭能源大彰化東南及西南風場、CIP彰芳西島風場都將會趕工。

蔡佳翰指出，由於今年要完成的風場數量多，加上外在環境變化，因此需要克服四困難，包含氣候、人才、資源與疫情等問題，但伯威海事力拚今年如期完成，讓離岸風電建設能順利推動。

蔡佳翰特別針對資源和人才部分指出，因為台灣港口的設備跟國外比是少很多的，且沒有專門的離岸風電港口，因此只能在台中港、高雄港開始改建，騰出空間來做裝載運輸。至於人才問題，重要性絕對不輸給搶工程。

關於人才培育，伯威海事台灣區經理孫俊成指出，隨著離岸風電進入工程年，船員的人力需求驟增，成為如陽明（2609）、萬海（2615）等傳統航運業的強勁競爭對手，且離岸風電海事船員薪資可比貨運高出10%到20%，目前至少有25%船員為台灣人，未來將透過招募及實習培訓計畫逐步提高。而伯威海事也已與海洋大學、高雄科技大學等五所學校交流，於去年11月啟動將台灣首批船員實習生送到歐洲展開14個月的實習計畫。