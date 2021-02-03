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跨界友情 台中七期白鷺鷥與麗明營造吳董的奇妙緣份

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
法鼓山台中寶雲寺展出麗明營造董事長吳春山手機攝影展，主題為「我的鳥朋友」。記者宋健生/攝影
法鼓山台中寶雲寺展出麗明營造董事長吳春山手機攝影展，主題為「我的鳥朋友」。記者宋健生/攝影

法鼓山台中寶雲寺即日起至2月28日，展出麗明營造董事長吳春山第三次手機攝影展，主題為「我的鳥朋友」，作品的主角，正是位於寶雲寺正前方與市議會大樓間綠園道生態池上的白鷺鷥 。

相片上的「那隻白鷺鷥」，有時凝望屏息 、有時昂首挺胸 ，姿態變化萬千 ，此次展出時間正巧遇到農曆新年假期，歡迎各界前來感受這場因人和鳥之間跨界友情，所帶來的幸福時光。

有著潔白羽翼、身形纖細修長的白鷺鷥，在眾人的印象中，多出現在鄉間田裡或河岸水畔。

近年來，台中七期精華地段一處鬧中取靜的綠園道竟能見到牠的身影，且吸引了麗明營造董事長吳春山的目光，多次為牠駐足停留。

吳春山並用手機為牠留下上萬張照片，這些美麗的畫面，目前已精選出35張，即日起在七期市政路37號的法鼓山台中寶雲寺展出。

這一兩年來，迷上手機攝影的吳春山，喜歡將日常生活中捕捉到美好畫面，利用手機通訊軟體分享給眾親友，由於相片的構圖別出心裁，大獲好評，去年兩次獲邀舉辦公益攝影展，展出作品中這隻七期的白鷺鷥出現多次。

奇妙的是，雖然主角都是同一位，但透過吳春山的視角，每張均呈現出不同的意境，令人驚艷，義賣時白鷺鷥的作品總是率先售出，非常搶手。

吳春山笑著說，法鼓山台中寶雲寺對面的議會園道 ，每天在這裡出出入入的人相當多 ，許多人看到這隻白鷺鷥時似乎視而不見 ，彷彿好像只有他在「鳥」牠，為牠的一舉一動深深著迷，簡直成了牠的頭號大粉絲。

而牠也成為吳春山最好的麻豆，就這樣日積月累的幸運相遇 ，牠成為他最好的鳥朋友。吳春山說，此次承蒙法鼓山的邀約，很榮幸能在如此殊勝的場域，與更多善信分享他為這朋友留下的美好瞬間。

「萬事總是有因缘！」吳春山說，目前位於市政路與惠文路口的法豉山寶雲寺，早期未改建前只是一棟簡單易搭設的平房，因為要改建大樓，卻礙於沒有地方可以做臨時搬遷暫駐的地方。

寺方尋尋覓覓，發現麗明敬業樂群大樓一、二樓是空屋，所以喜極望外，請人表達希望麗明可以無償提供四年時間。這一度讓吳春山陷入掙扎，最後仍下定決心，答應無償提供四年，也因此和法鼓山建立深厚的友誼。

後來，當市政路案要發包時，麗明也受邀參加，最後順利得標。此案是由哈佛大學畢業的黃明威建築師設計，完工後還曾經成為「建築師雜誌」的封面。

此後，法鼓山去花蓮市蓋精舍及台南佳里蓋「雲集寺」等兩個工程，都是委由麗明承攬，目前尚在施工中。

日前，吳春山去寶雲寺拜會果理法師，法師知道他這些年愛上手機攝影，於是出口邀約，才成就了這次展出的因緣。

這次作品的主角，是位於寶雲寺正前方與議會大樓間綠園道生態池上的白鷺鷥。記者宋健生/攝影
這次作品的主角，是位於寶雲寺正前方與議會大樓間綠園道生態池上的白鷺鷥。記者宋健生/攝影

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