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海悅參與金毓泰現增 台北舊市議會地上權案已著手規劃

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

海悅（2348）今（2）日公告參與子公司金毓泰現金增資3.5億元一案；海悅指出，金毓泰是公司持股50.2%子公司，為充實子公司營運資金，因此參與現增案。

海悅國際指出，為加速「台北舊市議會」50年地上權開發案，該案已著手進行、規劃符合區域市場最合適的產品，希望打造高端收益型不動產，以期活化資產，成為公司中長期穩健的營運成長動能。

海悅強調，2020房市以自住、首購、首換為主要消費族群，公司穩健內斂的經營策略，與政府房市政策同軌，憑藉大數據與新媒體行銷，推升2020全年合併營收36.64億元續攀頂峰，年增率達119.2%，且受惠精準行銷帶動平均銷售率成長，履行合約成本有效管控，廣告策略效益顯現，以致營業費用控制得宜，毛利率成長可期，可望推升全年獲利向上趨勢。

展望2021年，海悅分析，公司目前全台合計在手建案總銷金額逾1,300億元，預計近期將陸續開出的代銷案有台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、《擎天森林》、《良茂詠悅》、新北市《宏普中央公園Ⅱ》、《聯上斯馨案》、桃園《尊勝白金花園》、新竹《建林新竹之昇》、台中《達麗創世紀》、台中市《鉅陞南青山》等建案，可望挹注2021年第1季營收，且隨著轉投資收益，以及強化與建商的合作模式，三大營運策略發揮綜效，營運持盈保泰。

營收 房市 建案

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