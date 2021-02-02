萬海亞洲-美西航線 3月起改為每周4班定期航班

亞洲-北美市場去年以來一直需求超強勁，運價漲幅達5倍，國內以近洋線為主的萬海（2615）在去年也增加亞洲-美西遠洋線的服務，今天（2）日宣布將原來亞洲-美西航線不定期每周2班改為每周4班的定期航班。

萬海為了強化競爭力，昨天已經宣布，自2021年3月中旬起，把原來每周2班不固定的航班，改為每周固定航班4班，強化亞洲到美西市場服務，以因應強烈的客戶運送需求，巡航一次需時35-49天。

目前船型還在規畫，會依市場需求來調整，約在2千TEU到6千TEU的船型為主。主要是看好今年中國鼓助大家不要反鄉就地過年，看好今年農曆年後的需求會很強勁，先提前布局。

海運市場熱絡已全球性，外資報告評估日本的ONE今年首季財測，預估營收季增6%、平均單價看漲10%，成為看好貨櫃輪市場的強勁指標；另外，根據外電新聞馬士基也認為，歐美居家工作的消費需求激增，根本沒有足夠的貨櫃箱來應付當前需求。

就算歐洲出現新的封鎖措施，需求還是強勁，目前貨櫃輪市場需求水平至少還會持續幾周。而且傳出這一觀點得到德國航運巨頭赫伯羅特的認同，同樣預期未來6個月的強勁需求。