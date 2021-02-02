陌生來電顯示三種國碼 當心是詐騙

陌生來電辨識軟體 Whoscall 去（109）年共累積查詢辨識超過65億次陌生電話與簡訊，今（2）日發布《 Whoscall 2020 年度報告》，以號碼資料庫中用戶查詢次數為基準，首次整理出《陌生電話查詢辨識排行榜》，根據Whoscall統計，「+」開頭詐騙電話國碼第一名就是大陸的+86（阻擋量 137,289 次），第二名是英國的+44（阻擋量 87,543 次），第三名是+22（阻擋量 34,066 次)。

2020年 Whoscall 在台灣阻擋下超過1,400萬次詐騙電話與簡訊，較前一年成長488%，創下歷史年度新高，跨境詐騙成為主要威脅。

去年台灣共受到兩次大量跨境詐騙電話攻擊，分別來自突尼西亞與諾魯。Whoscall 軟體與 AI 數據技術研發總監李彥儒表示，詐騙集團常將機房設在電信法規較為寬鬆的境外地區，或是利用 VoIP 網路電話進行號碼變造，針對國內民眾進行詐騙，讓有關單位難以追緝。而這些境外或變造受限於台灣電信法規，來電時都會顯示「+」為開頭的號碼，民眾都需要特別留意。

去年7月起，台灣也面臨連續三波來自日本的詐騙簡訊攻勢，起因為日本大量民眾不慎點選簡訊內的高風險連結，導致手機中毒而淪為詐騙集團傳送詐騙簡訊的工具，讓台灣許多民眾收到來自「+81（日本國碼）」的包裹詐騙簡訊。

Whoscall公布詐騙熱點時段與特徵、新興號碼類別、行銷電話比較等指標。發現平日的詐騙發生率較假日高出近八成。白天（上午9點至下午6點）的詐騙發生率高於晚上，上午11至12點達到最高峰。Whoscall 分析，此型態與詐騙集團常冒名政府機關、銀行等單位誘騙民眾轉帳、解除分期付款有關，因此詐騙電話來電的熱點多與上班時間相符，藉此降低民眾的疑心。

另外，大型活動與商業展覽活動銳減，使得行銷電話熱度不減反增，2020年 Whoscall 行銷電話查詢辨識總量突破2.2億次，較前一年成長近四成。借貸、推銷、股票、保險等行銷電話，推銷借貸電話去年竟打出了超過1千萬次。另外，疫情影響使「美食外送」相關電話查詢辨識量，躋身 Whoscall 新興類別榜首，根據 Whoscall 號碼資料庫統計，美食外送相關的號碼資料數已累積達37,478筆，2020年度查詢辨識量則高達846萬次，在兩年內急速成長321%。