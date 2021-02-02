安克睡眠呼吸中止症檢測系統 當紅企業員工健檢方案

現代企業愈來愈重視員工健康，堅信好的身體，能帶給公司高昂的生產力，連帶讓健檢市場日益茁壯。對於影響工作狀態首當其衝的「睡眠呼吸中止症」，安克生醫（4188）研發成功、10分鐘可完成檢測的智慧影像醫材「安克呼止偵®」，能大量且快速檢測產生結果，已引起國內數家大型企業關注與接洽，準備納入員工健檢方案。

睡眠呼吸中止症傷害健康之餘，更在無形中影響到個人與企業生產力；以美國為例，2015年調查顯示，睡眠呼吸中止症預估帶來超過1490億美金的損失，當中「企業生產力損失lost productivity」就預估近870億美金，相當驚人。

有鑑於此，愈來愈多企業開始重視員工睡眠健康，積極透過衛教宣導來提高警覺心，然而，至今仍無法普遍性的將睡眠呼吸中止症排入員工健檢方案，原因包括：

（1）受限於檢測能量，也就是傳統呼吸中止症檢測，需至睡眠中心睡一晚，動輒得排上3~6個月之久。

（2）居家檢測方面，也易因自行操作的技術問題，包括線路、貼片脫落，造成檢測結果失準。

全球約有20%人口患有阻塞性睡眠呼吸中止症，中重度患者高達4.25億人；我國睡眠呼吸中止症患者則超過40萬人，當中近9成未被診斷或治療。安克生醫研發完成的睡眠呼吸中止症檢測系統，可於10分鐘完成檢測，從中找出屬於中重度的患者，檢測方便性的提高，有助於拉高民眾檢測意願，也有助於紓解睡眠中心供不應求的人潮壓力。

「在美國，卡車司機得通過檢測，日本的職業駕駛，也須強制檢查，排除睡眠呼吸中止的可能，避免工作中因操作失當，導致公共危險。」研究顯示，當罹患睡眠呼吸中止症，也容易提高多項併發疾病機率，包括高血壓、心臟病、糖尿病等慢性疾病，甚至憂鬱症、猝死風險。安克生醫李伊俐董事長表示，若能及早檢測、確診，有助於讓患者提早接受治療，降低併發症的機率，守護自身健康，也達到節省健保資源的目的。

董事長李伊俐表示，安克生醫研發成功的10分鐘檢測系統，能達到大量、快速檢測的結果，已獲國內數家電子業大廠進行接洽，現正結合健檢中心進行合作，納入公司員工健檢方案，照顧員工健康。