AppWorks十周年 生態系價值突破百億美元

本土最大、專投資新創事業的之初創投（AppWorks）去年成立滿十周年。AppWorks 表示，未來10年目標，希望在日益數位化、自動化、去中心化的 21 世紀中，繼續扮演一股推升的力量，讓大東南亞（東協+台灣）能居於領先的地位。

之初創投旗下包括 AppWorks Accelerator 創業加速器、The AppWorks Ecosystem 校友生態系、AppWorks Funds 創投基金，以及 AppWorks School 數位人才培育等各主要服務，AppWorks 都寫下重要里程碑，推升台灣在大東南亞（東協 + 台灣）數位經濟的重鎮地位。

AppWorks 公布十周年的生態系里程碑，包括 2020 年整體價值、募資金額、營業額翻倍成長，整體價值首度突破百億美元。去年全年限定「ABS 策略」，僅招募 AI、Blockchain 與 Southeast Asia 的團隊。因應疫情帶來各種挑戰，在 2020 年自 AppWorks Accelerator 畢業的 51 支新創團隊，有 27 支來自 AI / IoT 領域，另外有 13 支來自 Blockchain / Crypto 領域，超過 62% 的創業者來自大東南亞，包括香港、新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等。由於疫情造成國境封閉，AppWorks Accelerator 也改為兼顧線上與實體活動的混合模式，以利創業者更方便參加。

2020 年The AppWorks Ecosystem 新創生態系大幅成長。活躍新創累積至 395 家、共 1,331 位創業者；全體總價值達到 110.7 億美元，較前一年大幅成長 160%；生態系累積募資金額為 23.6 億美元，年增率達 140%；所有新創的加總年營業額來到 80.5 億美元，較 2019 年大幅成長 162%；整體新創提供的就業人數達 17,359 位，年增率為 73%。疫情之下，AppWorks 生態系新創，仍舊快速且健康的成長，成長幅度甚至超越疫情前。

AppWorks 目前是大東南亞區管理資產規模最大的早期創投之一，旗下三支創投基金，總計達 1.76 億美元，累計投資 56 家新創，已創造 4 個 IPO、1 家十角獸（Decacorn，價值 100 億美元以上）、1 家獨角獸（Unicorn，價值 10 億美元以上），以及 6 家半人馬（Centaur，價值 1 億美元以上）。

在 2020 年，AppWorks Funds 持續深耕 AI、Blockchain、Southeast Asia 三大重點領域，共有 9 筆投資案。包括台灣領先的共享電動機車平台 WeMo Scooter、印尼最大的快時尚 OMO 傢俱零售商 Fabelio、台灣年輕世代最常使用的社群媒體平台 Dcard 等。