王品嚴選年菜不到40天完銷 業績成長近4倍

今年許多人無法出國，年菜市場可望飆破60億元大關。王品（2727）旗下「萬鮮」推出的「王品嚴選」年菜系列，自12月初開始預購，訂單踴躍，不到40天就提前完銷，業績成長近4倍。看好商機，王品旗下三品牌「青花驕」、「莆田PUTIEN」、「沐越 Mu Viet 越式料理」，以經典菜色推年菜外帶組合，持續搶攻年菜外帶市場。

除夕圍爐吃火鍋最應景，「青花驕」，今年推出兩款美味暖心佳節套餐，包括饗牛套餐 999元、饗豬套餐 899元，兩種套餐可選青花椒麻辣鍋或酸菜白肉鍋、肉品二款、青花椒貢丸、干貝滑、手感拉麵、美人銀耳釀（甜品），很適合小家庭年夜飯。台北、台中6家門店即日起接受外帶預定，取餐時間限定 2月10日（小年夜）、2月12日至2月16日（年初一到初五）。

王品成立27年，除夕不營業，方便同仁回家吃團圓飯，是集團企業文化。但近年因為賣場或百貨通路要求，部分門店延長營業，蟬聯四年新加坡米其林一星中餐廳「莆田PUTIEN」台北SOGO忠孝店在2月11日除夕當天，延長營業到晚上9點。除了提供「米其林星年饗宴」，也從29道經典菜中精選5道人氣菜色，提供饕客單點外帶年菜，包括鎮店之寶-翠玉白菜燉軟豆腐、海味紫菜燜飯、星洲肉骨茶、閩香燒肋排、雙味海南雞，即日起到2月10日開放預訂，取餐日為2/11日除夕當天。

另外，「沐越Mu Viet」桃園台茂店即日起至2月8日開放外帶年菜預定，配合賣場營運內用收客用餐至下午2:30，取餐日為2月11日除夕當天10:30-11:30、16:30-17:30。

王品表示，集團落實「安心」專案，加強防疫，每一份年菜外帶袋，除了品牌識別包裝，袋子上會有「安心卡」，詳細紀錄主廚姓名、製作餐點時的體溫、以及洗手步驟叮嚀、線上顧客滿意度調查，即使年菜外帶也能讓「消費者安心享受在餐廳般的圍爐」。