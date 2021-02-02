鼎泰豐45%股權傳不少買家有興趣 開價至少40億元

台灣知名餐飲鼎泰豐，昨傳出持股45%的第二大股東台聚（1304）吳家有意出脫持股。餐飲專家天帷企管顧問工作室創辦人林剛羽分析，以國內目前掛牌餐飲業者包括王品（2727）、瓦城（2729）營收及市值來比較，鼎泰豐的品牌是很有魅力，傳出45%股權最少出售40億元並不貴，價格很實在，應該有不少買主有興趣要買。

今天市場也傳出原股東楊家有意願買回，但誰要買、買價多少都成為今天市場熱門討論的議題，今天傳出已經委託專業機構協助出售，開價最少40億元，出售45%持股，投資報酬率近40倍。

鼎泰豐曾被《紐約時報》推薦爲「世界十大美食餐廳」之一，2000年鼎泰豐打算在台灣展分店，並且要成立中央廚房，邀約台聚吳家入股擴大營運，吳家也拿下45%持股，原股東楊家持股55%，根據相關的資料顯示，吳家的吳亦猛也是鼎泰豐董事，市場專家指出，鼎泰豐目前在台灣有12家直營店，全球15個國家或地區有據點。

海外據點則以品牌授權由當地合作夥伴經營，共有155家海外分店，所以鼎泰豐全球總店數167家，由於鼎泰豐非上市櫃公司，並沒有公開的營收數字可以查，林剛羽分析，推估鼎泰豐不包含代理，推估台灣的年營收約達100億元，所以國內的餐飲集團來看，這個售價並不貴，而且鼎泰豐的品牌很有價值。

林剛羽進一步分析，以王品2日收盤價格為115元，總市值達88.6億元，去年也是受到疫情影響，年營收也達152.1億元；另外瓦城的營收規模較小，年營收約46.1億元，以2日收盤價計算市值約52億元。

鼎泰豐還有看不到的品牌潛在價值，創立於1958年的鼎泰豐，一般市民喜歡外，更是許多政商名流、國際級影星指定必嚐的美食，1993年鼎泰豐被紐約時報評選為全球十大最具特色的餐廳之，2010-2012年香港分店更是獲得世界級美食權威米其林一顆星的評鑑，品牌價值，海外授權等商業利益潛在價值實在無法一一估算，所以就國內目前知名餐飲的市值來看，鼎泰豐45%的股權開價最少40億元，將會吸引不少有興趣投資餐業者進行評估。