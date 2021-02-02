五股垃圾山環境改善有成 7工廠合法化打造產業園區

為改善五股垃圾山環境品質，市府從前年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，新北市城鄉局統計，範圍內有677家違規廠家，共有220家送件申請合法化，161件申請案通過審查。新北市長侯友宜今前往視察改善成果，侯友宜表示，以輔導為主要精神，協助範圍內既有業者及地主依相關規定取得合法使用，達到產業納管、環境綠美化改善等目標。

擴大五股都市計畫範圍內特定工廠廠家改善工程已陸續完成，以本案為例，是位於中興路以北、總計7間工廠，佔地1.16公頃，去年底通過申請合法化後便自主進行改建，打造中興產業園區，其中包括家具工廠、金屬鋼架工廠及舞台展示工廠等。

侯友宜表示，五股是大台北中心，不應該承受多年的垃圾山毒瘤之名，發展受到限制，加上洪水平原管制線管制多年，垃圾堆積、製造公安問題都集中在五股，政府應該拿出魄力、決心、毅力改變，顧及環安、公安問題，市府不是要把所有工廠趕出去，是要讓在地原本不合法產業變成合法，透過政府力量翻轉，在當地綠化公園跟產業，讓五股人來這不用害怕。

侯友宜也說，原本破舊的工廠經過改變變成產業園區，原本667家廠家有220間送件申請合法化、161件通過審查，今年8月底前需全數改造完成。洪水平原管制線是下一個步驟，新北會不斷透過都委會溝通、與水利署協調。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，申請合法化核准通過的廠家共161間，其中113間需取得使用許可，3間已完成；28間工廠須完成改造，26間已完成；另有20件為空地，多作為停車場及停放大型機具使用。

陳柏君表示，未通過審查的廠家主要是拿不到土地所有權人的全數同意書，才無法申請，針對這些廠家，市府也協助搬往台北港、三峽地區的產專區或是工廠用地。