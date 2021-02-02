香港開運習俗大公開 觀音借庫求財 姻緣石求子求姻緣

新春期間，到廟宇參拜是許多人的必備走春行程。在香港，春節期間大家也喜歡前往黃大仙、車公廟等知名廟宇祁福，但可能很多人不知道其實香港人也有「求財」、「求姻緣」的習俗，香港旅遊發展局特別分享兩項春節熱門行程：觀音借庫和姻緣石，讓同樣喜愛借發財金、求姻緣的台灣民眾了解港台習俗的異同。

港旅局並與旅遊平台KKday合作，推出《新春開運 雲旅香港》線上行程，邀請香港著名命理師林洛紳透過視訊帶領台灣旅客到訪姻緣石、北帝廟，大師還會為參加者提供專屬個人流年運勢分析，解答問題和疑惑，並贈送專屬開運小物，祝願2021年「牛」轉好運展新機。

每年農曆正月初一是台灣紫南宮發放新春錢母的日子，總是吸引大批民眾前往朝聖。在香港則是到觀音廟求財，每年農曆正月26日是觀音開庫日，同樣有信眾大排長龍只為求得合心意的「心水庫錢」為來年帶來財運。觀音借庫典故來自羅漢下凡考驗觀音修行，化身僧人到觀音廟化緣，觀音於是大開庫門滿足羅漢要求，更將食物分予參拜的善信，而這一天正好是正月26日，所以才演變成正月日是26觀音菩薩打開財庫「借錢」給民眾的日子。

香港著名命理師麥玲玲特別分享觀音借庫流程，可準備五色水果參拜，例如「蕉」廣東話諧音「招」，所以準備香蕉招財、準備蘋果寓意平安等。而觀音借庫原意是救濟貧苦大眾，所求為正財，故不宜求彩券等偏財。以紅磡觀音廟借庫為例，可向廟方購買參拜用品，包括一棵生菜寓意生財、一份寫上「三千萬」到最多「十億」的紅包利是、一支財星令牌及一個八寶包內有寓意長生的花生、寓意年生貴子的蓮子，寓意百年好合的百合等。

拜後要將紅包放在神位，財星令牌放在家中財位，並把生菜和八寶包吃下。正所謂「有借有還」，還庫要在同年的冬至前購買壽金還庫，將壽金放入化寶爐後，再敲響廟內大鼓即完成還庫的程序。麥玲玲也特別提醒大家「心誠則靈」，同樣會得到菩薩保佑。

台灣過年習俗中，每年農曆正月初二，台灣人會帶著單身子女去拜月老求姻緣，祈求往後過年能在初二回娘家。香港亦有祈求幸福的姻緣石，據說此九公尺高的大石能使人「求配偶得配偶，求子嗣得子嗣」，農曆七月初七前來膜拜的信眾更是人山人海。姻緣石的由來是相傳有一對情人相戀卻因家人反對而私奔，有人說最後二人在大石柱殉情，也有說他們餓死於山林，最終化為大石頭並開始庇佑來拜祭他們的有情人。

香港姻緣石位於灣仔半山寶雲道，每月的農曆初六、16及26均是最佳參拜日子。命理師林洛紳表示，參拜者要先到樓梯中段的一個依石而建的「廟」，向廟祝購買香燭寶碟，在寶碟上寫下自己的姓名後先向石公石婆參拜，稟明自己的姓名和出生日期，再報上心儀對象的名字或理想伴侶的條件，誠心參拜。之後沿樓梯爬上到最頂姻緣石位置叩拜，誠心上香後返回，廟祝會給你一道姻緣符和糖果，最後轉一下風車隨意添上香油便完成整個參拜過程，但記得如願望實現，在感情穩定後三個月就需要還願，答謝神恩。如在參拜後一年都無實現願望，可按個人心意選擇還願與否，以示神靈的公平和寬容。

因疫情影響全世界都暫停了海外旅遊，線上旅遊也趁勢而起成為另類旅遊新形態。港旅局攜手旅遊平台KKday，推出創新的期間限定線上行程 ─《新春開運 雲旅香港》，邀請台灣旅客在防疫新生活期間也能深度體驗香港獨具特色的開運行程。此