外地人愛插旗！一張表看台南各區房市利多
根據台南市地政局統計台南市土地買賣移轉量，近五年年年增長，2020年達5萬8104筆，刷新近五年成交紀錄，5年增幅達46%，前十大熱區當中，安南區7681筆最多，其次則是永康區和東區。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，土地買賣移轉統計涵蓋素地及建物土地，量能年年攀升，顯示台南土地買氣活絡，也反映出台南住宅市場蓬勃發展。
台灣房屋中華加盟店店東張文龍表示，安南區為原台南市面積最大行政區，可開發腹地大，近年政府推動商60計畫，整合約6.6萬坪商用地，規畫打造安南區成為台南商業副都心。
加上九份子重劃區、和順寮特區、台南科工區帶動，及未來北外環道路完工，可望快速導入南科人口，提升商業機能與住宅需求等優勢，安南區因此成為投資人插旗熱區，從住宅、商業與工業用地買賣需求都大幅增加。
觀察前十名行政區，交易量與五年前相比皆大幅成長，除了東區及南區，其餘區域2020年的交易筆數，皆為近五年新高。
張旭嵐分析，蛋黃區開發早，土地庫存有限，一些具發展潛力的新興重劃區便成為外地投資人的新焦點，像近期備受矚目的平實營區，就有高雄豪宅建商前進造鎮，總銷上看180億元。仁德二空新村B區都更案，也吸引了包括遠雄、華友聯等外地建商搶標，最終由新竹建商奪下1.2萬坪的土地開發權。
她表示，這些土地交易未來也會反應在住宅量體上，一些房價基期較低的新興區，未來各項機能健全後，房價也更具補漲空間，對購屋與投資客群都是一大吸引力，高度需求刺激下，也帶動區域交易量攀升。
新市區則受惠護國神山台積電擴廠及南科外溢效應，成為南科特區另一個備受矚目的新興開發區，從2016年不到千筆，2020年移轉量爬升至破兩千筆，增幅達119%，成為前十大行政區中增幅之冠。
張文龍說，除了熱門的善化、新市，大台南各區都發展紅利多多，像特27號道路近日完工，將加升仁德地區聯外道路的機能性，東區虎尾寮、平實營區一路串聯到永康砲校等開發計畫，更將帶動東區及永康的繁華，形成一個大蛋黃商圈。
他表示，電商MOMO斥資6億打造的永康物流中心也正式啟用，未來還會在新營等區建置多個衛星倉儲。受各大產業與公共建設利多不斷加碼，台南不動產交易也將越來越活躍。
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