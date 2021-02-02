五股垃圾山大改造 既有工廠重新活化

新北市府針對五股垃圾山環境進行整頓，經過1年多努力，公有土地重新活化，提供了許多綠美化休憩空間，私有土地廠家業者也進行建築物及環境改善。而改善工程已陸續完成，新北市長侯友宜今（2）日視察後表示，期望今年底前完成五股垃圾山環境整頓。

五股垃圾山長年受限於洪水平原管制，使得當地發展停滯，造成非法棄置廢棄物、違章廠家林立等情形，產生許多環境安全、公共安全、治安上之問題。

新北市府於自2019年9月起推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）發布前試辦計畫」，協助範圍內既有業者及地主依相關規定取得合法使用，達到產業納管、環境綠美化改善等目標。

侯友宜說，新北市府讓原本的工廠區變身為五股「心環原」，不但我們的環境優化以外，也解決了環安、治安、公安，也讓廠區可以在地深根，創造更多的產值。新北市府未來透過五股擴大都市計畫，讓五股垃圾山城市之瘤整個剷除，變成一個安居樂業，有產業、有很多綠化的公園的好地方。

侯友宜表示，已申請合法之廠家業者未來可依相關規定進行建築物新建或改善工程，業者也全力配合市府相關法令及樣態改善環境，甚至自發性的整理地下管線，以減少公共安全上的隱憂。他強調，只有市府的力量是不夠，還是需要當地廠家業者的配合才能順利推動。

城鄉發展局長黃國峰指出，範圍內677家廠家，總計有220家廠家送件申請，於受理申請截止計有161件申請案通過審查；市府為簡政便民全力輔導民眾取得合法使用，透過聯合審查方式加速相關審查作業程序，所有申請案件已於去年12月31日完成興辦事業計畫、用地變更編定及臨時建築許可三階段審查。