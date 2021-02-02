打房影響買氣 新北1月房市交易少一成 這兩區卻逆勢上漲

新北市地政局昨公布1月房市交易移轉棟數，共計5726棟，較去年12月減少682棟，減少幅度10.6%。其中以新店、林口區、新莊區減少最多；中和區、蘆洲區則為少數明顯增加的區域。房地產專家分析，房市熱度下降主因為去年12月中央的打炒房政策及農曆年將近等因素，其中傳統房市熱區較不少影響，房市仍穩健。

據新北地政局統計全市1月房屋移轉棟數，新店區較上月減少130棟、20.5%，林口減少115棟、29.6%，新莊區減少111棟、16.4%，減少棟數高居前3名。另全市僅有中和、永和、蘆洲、深坑、石碇等區呈現增加，並以中和增加144棟、27.3%，蘆洲62棟、28.4%較為明顯。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，近期房市變冷，除了時至過年影響買方意願外，央行在去年12月打炒房影響貸款條件更是主要因素。新店、林口、新莊過去交屋多，也是北市買方轉進首選，不過因為價格高，也讓許多買方轉看他區。中和蘆州受惠新案多，且房價相較鄰近區域較為友善，也讓交易活絡。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，由於過年期間企業及民眾有較高的現金需求，因此以往農曆年前房市交易都會較趨緩，加上去年12月中央祭出打炒房政策，使得近年房市投資熱區新店、林口、新莊等地，受影響較明顯，不過中和、永和、蘆洲等傳統房市熱區，房市仍穩健。