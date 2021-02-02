小7公開5大指尖經濟觀察 OPEN POINT再添新功能

統一超（2912）旗下7-ELEVEN公開2020年5大OPEN POINT指尖經濟觀察，發現小7會員最愛換茶葉蛋、行動隨時取凌晨12點搶購最兇、便民服務線上使用人次年增10%、保持社交距離掀起轉贈風潮、發票存會員載具中獎率高等奇趣消費觀察。

觀察一、小7會員最愛茶葉蛋

2020年OPEN POINT APP推出上百項點數兌換7-ELEVEN鮮食活動，「茶葉蛋」、「肉鬆御飯糰」、「紅燒牛肉麵」名列TOP3兌換單品，累積兌換份數突破上百萬份，生力軍「阜杭豆漿經典飯糰」、「乾杯炭火燒肉飯糰」、「御料小館青醬蛤蜊義大利麵」名列鮮食兌換最佳新人獎TOP3，上市首月兌換近30萬份。

觀察二、行動隨時取凌晨12點搶購最兇

OPEN POINTAPP推出行動隨時取、i預購2大虛實整合平台，不受時空限制隨時都能線上買、線下取，像是行動隨時取新活動推出首日便吸引超過8成會員於半夜12點佔線搶購，秒殺組合如統一布丁、統一陽光無糖高纖豆漿、純喫茶無糖綠茶，甚至統一獅封王慶祝活動CITY CAFE大熱美買10送10組合限量組合短短半天內銷售一空。i預購開戰掌握2020年底寒流商機，電熱毯、電暖器幾乎供不應求，至今累積吸引上百萬人次瀏覽選購，同時助攻預購業績成長近1成。

觀察三、便民服務使用人次年增10%

7-ELEVEN的便民服務從ibon機台延伸至手機APP，自去年ibon APP整合到OPEN POINT APP後，單顆APP就能享有上百項的便民服務，其中ibon服務功能三大熱門服務ibon列印、繳費查詢、寄件服務年累積350萬人次使用，較2019年成長10%。

為了增加便民服務，2月中上旬OPEN POINT APP首頁開放「線上繳費」功能，首波可透過icash Pay繳納台北市路邊停車費服務，預估今年底前將開通更多元的線上支付工具選擇、更多項生活規費繳納項目。

觀察四、發票存OPEN POINT APP中獎機會高

OPEN錢包將支付、累點、存發票功能三合一，單一條碼即可完成購物流程，發票立即存入OPEN POINT APP中享有自動對獎、中獎通知、即期通知兌獎3大貼心服務，服務上線3個月吸引184萬人次使用、開出超過100萬張中獎發票。

即日起OPEN錢包支付、累點、存發票三合一服務首度跨出7-ELEVEN，新增康是美、速邁樂加油中心，同步推出紙本或雲端電子發票存OPEN POINT APP發票日誌加贈點活動。

觀察五、保持社交距離掀起轉贈風潮

根據OPEN POINT APP統計，2020年行動隨時取與雙重愛心捐數轉贈風潮湧現，累積使用人次突破百萬人，為新興的虛擬社交運動，其中，2020年廣納會員愛心，累積愛心捐點達331萬點、兌換4.7萬份民生物資，幫助5大公益團體資助推行公益服務。

2021年OPEN POINT熟客生態圈即日起也陸續推出新服務，包括人氣鮮食超值兌點、行動隨時取送點數紅包、生活繳費開通icash Pay線上支付、發票存發票日誌加贈點、新小7集點卡愛心捐點等，讓累點、兌點、支付、繳費、捐贈、寄件、網購等上百項生活大小事都能一指完成。另，2月9日起OPEN POINT也陸續推出數位刮刮樂與抽紅包活動，最大獎一人獨得8萬元購物金（以OPEN POINT點數贈予），除夕至初五每日限量888份用50點換88元7-ELEVEN購物金。