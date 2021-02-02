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卜蜂董事長：對於今年營收、獲利表現有信心

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
卜蜂董事長鄭武樾對於今年營收、獲利表現還是很有信心。記者黃淑惠／攝影
卜蜂董事長鄭武樾對於今年營收、獲利表現還是很有信心。記者黃淑惠／攝影

卜蜂（1215）董事長鄭武樾對於今年營收、獲利表現還是很有信心。去年卜蜂的營收達221.89億元，年增率4.8%，已經是破新高記錄。法人估，獲利也會有機會創新高。

鄭武樾表示，今年營收、獲利的變數蠻大，原物料的成本控管是一個關鍵，但還好豬肉的價格有支撐；卜蜂今年還有二條加工食品生產線投入，預計今年資本支出的金額約10多億元，持續擴大營運規模。

而卜蜂去年營運表現很出色，營收已創下創歷史新高，至於獲利的部份，鄭武樾透露，去年前三季獲利已經創新高，而第4季是傳統旺季，好表現可望延續。

今年卜蜂在南投有二條加工食品生產線投入，洗選蛋廠、蛋雞廠、飼料廠等擴充，隨著機器安裝完成後，今年會陸續量產，對營收產生貢獻，推升今年業績會有不錯表現；卜蜂會持續進行擴充計畫，目前正在北部找適合興建食品加工廠的地點，也正在研發氣炸鍋的食品，預計資本支出會達到10多億元。

對於今年展望營運，鄭武樾認為原物料及豬肉價格成為影響獲利的最大變數，尤其氣候、水災再加上運價波動，黃、小、玉等大宗物資價格波動很大，供應量不足，成為影響成本的最大關鍵，目前市場概況來看，豬價價格維持高檔不成問題，不過受到飼料價格上漲影響，成本會增加，預估第1季表現不錯，第2季之後就有待觀察。

鄭武樾說，原物料也面臨缺櫃問題，但現在只求有貨，一直在緊急調配貨櫃，目前黃豆粉大缺貨，每公斤由13元漲到19元，卜蜂目前的加今年的黃豆份量可以勉強過關。豬價則因為非洲豬瘟的因素，很多地方都缺豬，其中，菲律賓豬肉缺口很大，現在急需進口豬肉，而且進口量增加一倍以上，很多地方豬肉供給不足，豬價應該會維持。

卜蜂 營收 豬價

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