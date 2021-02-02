不賠了！河南王家族出手買明日博、屋主賺1292萬

實價揭露，近年頻傳賠售的北市知名豪宅「明日博」，去年12月頂樓戶23樓交易，屋主持有二年多，獲利1292萬元，為該社區首見獲利交易。資料顯示，買方為元季公司，登記負責人丁賢蓉為東裕集團「河南王」王任生長媳，沒有貸款，以現金購屋。

明日博位於市民大道三段，建國高架橋旁，樓高23層。由於兩面有高架橋，個案價差大，過去也頻傳屋主賠售。如先前20樓一戶交易，前一手屋主以1.23億買入，以1.01億轉手，賠了2298萬元。

另外，8樓、19樓也有賠售紀錄，其中19樓賠售金額也達2380萬。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，明日博規劃一層4戶，因緊鄰高架橋，加上社區戶數多達165戶，都讓交易價格不穩定，包括頂樓物件，18樓、20樓都曾見單價低於130萬元，但19樓戶卻賣超過150萬元。

他表示，該社區高樓層單價行情應有140-150萬元身價，不過面橋產品則容易以低價售出，此次23樓交易單價約135萬元，低於行情，不過由於買方兩年前買價相對便宜，因此仍有獲利。

591房屋交易網新聞組組長畢務潔分析，此豪宅規劃私人泳池、外燴專業規格廚房與宴會廳、酒店式管理等，具一定身價，先前標售也順利脫標，疫情影響下，企業購置豪宅以此類單價相較不高的平實產品為主，自用、避險兩相宜。