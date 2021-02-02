快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

不賠了！河南王家族出手買明日博、屋主賺1292萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
明日博 記者游智文／攝影
明日博 記者游智文／攝影

實價揭露，近年頻傳賠售的北市知名豪宅「明日博」，去年12月頂樓戶23樓交易，屋主持有二年多，獲利1292萬元，為該社區首見獲利交易。資料顯示，買方為元季公司，登記負責人丁賢蓉為東裕集團「河南王」王任生長媳，沒有貸款，以現金購屋。

明日博位於市民大道三段，建國高架橋旁，樓高23層。由於兩面有高架橋，個案價差大，過去也頻傳屋主賠售。如先前20樓一戶交易，前一手屋主以1.23億買入，以1.01億轉手，賠了2298萬元。

另外，8樓、19樓也有賠售紀錄，其中19樓賠售金額也達2380萬。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，明日博規劃一層4戶，因緊鄰高架橋，加上社區戶數多達165戶，都讓交易價格不穩定，包括頂樓物件，18樓、20樓都曾見單價低於130萬元，但19樓戶卻賣超過150萬元。

他表示，該社區高樓層單價行情應有140-150萬元身價，不過面橋產品則容易以低價售出，此次23樓交易單價約135萬元，低於行情，不過由於買方兩年前買價相對便宜，因此仍有獲利。

591房屋交易網新聞組組長畢務潔分析，此豪宅規劃私人泳池、外燴專業規格廚房與宴會廳、酒店式管理等，具一定身價，先前標售也順利脫標，疫情影響下，企業購置豪宅以此類單價相較不高的平實產品為主，自用、避險兩相宜。

陳炳辰指出，富人頻傳現金買豪宅，主要是銀行爛頭寸多，自身都要找去化管道，不歡迎大筆資金存入，加上利率低，因此手上有大筆現金的富人，索性不貸款，直接用現金買房，一次解決現金過多、資產保值兩難題。

明日博 記者游智文／攝影
明日博 記者游智文／攝影
資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

豪宅 疫情

延伸閱讀

高雄醫院社區防疫全面升級 開放性陳列及即食品要遮蔽

向太喜迎孫女送6億豪宅　所有權人並非郭碧婷

2021年市場推案 北小宅中豪宅 南部大樓取代透天

億元豪宅交易 去年減23%

相關新聞

聯成林園廠火警遭下令停工 公司6%營收將受影響

DOP（可塑劑）大廠聯成（1313）旗下高雄林園廠上周五晚間發生火警，遭高雄市政府勞工局檢查處實施勞檢，要求停工，目前暫...

卜蜂董事長：對於今年營收、獲利表現有信心

卜蜂（1215）董事長鄭武樾對於今年營收、獲利表現還是很有信心。去年卜蜂的營收達221.89億元，年增率4.8%，已經是...

不賠了！河南王家族出手買明日博、屋主賺1292萬

實價揭露，近年頻傳賠售的北市知名豪宅「明日博」，去年12月頂樓戶23樓交易，屋主持有二年多，獲利1292萬元，為該社區首...

去年房市大漲揭密！ 兩大主力進場買爆

2020房市熱呼呼，全年買賣移轉量達32.6萬件，創7年新高，房價也明顯上揚。房仲統計聯徵中心房貸資料，去年40到50歲...

全聯印花換購德國品牌WMF強勢回歸 最低1.5折換購價

全聯宣布自2月5日起推出全新一檔印花換購活動，找來德國人心中第一名的餐廚品牌WMF強勢回歸。今年特別在過年前再推出全新一...

春節用水量增 台水研擬供水因應計畫

長達七天的春節假期即將展開，台水公司預今年農曆春節期間最大日用水量達每日985萬立方公尺，較平日的903萬立方公尺，增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。