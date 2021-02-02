全聯印花換購德國品牌WMF強勢回歸 最低1.5折換購價

全聯宣布自2月5日起推出全新一檔印花換購活動，找來德國人心中第一名的餐廚品牌WMF強勢回歸。今年特別在過年前再推出全新一檔WMF印花換購活動，除了有可以放下整隻雞的6.5L快力鍋升級版外，還有獨家引進專為單身及小家庭所開發KITCHENminis系列迷你家電，預計本檔可再創下換購紀錄，推升整體業績成長2成以上。

全聯表示，2016年首次推出WMF餐具印花換購活動，引爆全台消費者換購熱潮，全檔總兌換量近130萬件，尤其明星商品快易鍋4.5L更換出逾20萬件，而隔年2017年緊接著再加碼第二波WMF鍋具印花換購活動，同樣吸引民眾搶換，總兌換量近120萬件，其中明星商品單手鍋，光單一品項兌換量就超過25萬件，由此顯示消費者對WMF的情有獨鍾。

因此，今年特別在過年前再推出全新一檔WMF印花換購活動。換購商品包括不鏽鋼餐具組、不鏽鋼調理碗、不沾平底鍋24cm、電動香料研磨罐、快力鍋6.5L，以及獨家的電動煮蛋器、烤麵包機、舒肥慢燉鍋等，共計有9款，不論是婆婆媽媽、單身或小家庭，通通都能滿足蛋白質料理需求。

全聯表示，此次活動時間共計17周，單筆消費滿200元即贈印花1枚，春節期間2月5日到2月16日限定12天再加碼，天天單筆每滿600元共贈6枚，最低只要20枚印花或800福利點，就能以市價最低1.5折起換購價把德國精品餐廚帶回家。

全聯近6年來持續推出印花活動創造話題，從備料、烹煮、用餐、儲食到咖啡等各種主題，讓贈品不只是贈品，更是在家料理的生活提案，適合應用在不同生活場合中。活動至今已推出10檔，累積換出超過1,000萬件商品，其中換購超過240萬件鍋具、220萬件刀具和80萬件小家電。而兌換總金額更高達100億元，等於每檔平均可創造10億元換購金額，可說是創下國內零售通路兌換紀錄。

全聯指出，每次推出精品餐廚的印花換購活動，不但成功促使來客數增加、喚醒數十萬卡友回店消費，也平均推升整體業績成長1成以上，顯示精品廚具對消費者來說是相當具有吸引力的換購商品，同時養成顧客忠誠度；另從過去10檔印花換購活動中發現，消費者除了愛換鍋具、刀具外，小家電也成為最多人喜愛換購商品，像是上一檔由西班牙米其林二星名廚Mario Sandoval馬力歐•桑多瓦爾所監製的多功能氣炸烤箱，即創造6萬台兌換量，以及Jamie Oliver果汁調理機更換出24萬台佳績，由此顯示全聯儼然已成為另類的小家電銷售通路。