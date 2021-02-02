國際轉單效應／南部20廠商提供1026職缺 月薪最高6萬

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為協助過年前轉職民眾找工作安心過年，明天上午9點到11點在永康就業中心2樓舉辦徵才活動，20家廠商提供1026個職缺。

其中宏遠興業開出月薪6萬元，徵求「尖端技術研究員」，群創光電的設備技術士起薪日班3萬4夜班4萬1。更詳細訊息可上雲嘉南分署網站或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

永康就業中心表示，春節是華人重要節日，因應國外轉單效應及年後轉職潮，企業人力需求大增，選在農曆年前辦理「牛年轉新機、就業好時機」徵才，希望協助要求職及有轉職需求民眾，能儘快投入職場。

這場名為「牛年轉新機、就業好時機」徵才活動設攤廠商包含皆豪實業、科學城物流、亮鴻企業社、渼爾康化粧品、勝騰食品、宏遠興業、臺南紡織、台灣穗高工業、亞獵士科技、群創光電等10家廠商，另有統一實業、南茂科技等10家廠商代收履歷。

永康就業中心表示，此次職缺有現場作業員、電焊氬焊專員、CNC車床技師/半技師、倉管人員、氬焊及焊接技術員、包裝及貼標技術員等，為讓民眾感受過年節慶的氛圍，活動也規畫「春節互動小遊戲」，有牛年幸運籤、限量紅包袋等獎品，讓求職者在找工作之餘也能感受過年熱鬧及快樂的氣氛，活動奬品送完為止，因應疫情求職者須全程戴口罩。