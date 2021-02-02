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越股臨年前賣壓 長線擁利基

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

近期全球股市動盪加劇，越南股市繼1月19日下跌逾5％，1月28日再傳新冠疫情，連續55天無病例破功，股市再度恐慌重挫７％。中信投信表示，越股自去年3月波段最低點今年到1月波段最高點，反彈幅度高達8成，近期基本上是疫情再起、部分券商要求客戶降低融資水位、農曆新年即將到來等三大因素，導致短期獲利了結賣壓沉重，但越股估值便宜，企業基本面具成長空間等利多支撐下，市場有望在近期觸及底部。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，19日的急跌來自韓國投資者大規模贖回，及部分券商要求客戶降低融資水位，無關系統性風險；28日的賣壓主要是疫情導致，但越南政府立即採取行動包括封鎖了海陽省的至靈市，並啟動檢測機制及嚴格的接觸追蹤，目前消息指出已有驗出約百例。

張晨瑋指出，越南政府防疫上的成就頗受國際機構肯定，研究機構Lowy Institute評比全球逾百政府應對新冠疫情的表現，越南排名第二，僅次於紐西蘭。越南政府備有能應付3萬病例的計畫，當前目標是在10天內控制疫情，且近兩日股市回檔修正後，外資態度隨即轉賣為買，建議投資人對後續發展無須過度悲觀。

張晨瑋表示，越南受華人文化影響，農曆春節為重要節慶，年前對現金需求提高，往年股市在春節前夕表現原就相對平淡。張晨瑋認為，若疫情能快速受控，在上述原因都不致動搖基本面的前提下，越股預估盈餘成長仍逾３成，且本益比約12倍，高成長低估值，長線展望樂觀，回檔可視為買點。

越南 疫情

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