快訊

陽明交大合校！附設醫院簡稱不是「陽交大」 院方曝解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打炒房嚇退短線投資客？1月六都買氣月減8.3%

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

六都地政局今(1)日公告1月買賣移轉棟數，今年1月買賣移轉棟數與去年12月相比大多下滑，其中以高雄市最大，跟前一個月相比下滑15.5%，桃園市減少12.9%。然而台中市卻逆勢翻揚，台中有4.6%的漲幅；合計今年首月六都買賣移轉棟數約24,052棟，雖較上月減少8.3%，但年增率達55.2%。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，去年1月恰逢春節，因節慶因素造成成長幅度明顯。若跟去年12月相比則多呈下滑趨勢。除政府打炒房、與春節將至等因素外，買方期待價格下跌也是暫緩出手的原因。

綜觀六都1月買賣移轉棟數，台北市2,968棟，月減8.7%、年增55.0%，新北市5,726棟，月減10.6%、年增44.9%，桃園市4,128棟，月減12.9%、年增39.0%，台中市5,536棟，月增4.6%、年增96.2%，台南市2,077棟，月減7.8%、年增33.7%，高雄市3,617棟，月減15.5%、年增58.1%。

郎美囡表示，受政策因素影響，六都買氣多數轉冷，僅台中因受惠於新案交屋帶動，加上自用客戶追盤，買氣略微增加，但2月過年影響，交易應該很難有所表現。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，受限疫情各國持續管制與救市，評估今年市場資金依然充沛，不動產市場交易穩中求進，不過價格仍是關鍵，加上今年過年晚，股市表現也相對弱勢，預估第1季仍為買賣雙方拉鋸戰，交易量也不易放大。

買氣

延伸閱讀

打炒房中槍 桃園、高雄1月量縮逾一成、它逆升

房仲：打炒房影響買方信心 1月交易量略減

打炒房+疫情 1月房市交易減6%、台中獨強

打炒房效應浮現！2021開春房市降溫

相關新聞

聯成林園廠全面停工 廠方：爭取最快復工 營運不受影響

聯成化學科技公司林園可塑劑工廠1月29日發生火災，造成職業災害及影響公眾安全，市府依法裁罰542萬元，肇災現場及30座危...

合作20年 鼎泰豐第二大股東將賣股

以小籠包聞名全球，幾乎是小籠包代名詞的鼎泰豐傳出股權將有異動。鼎泰豐董事長楊紀華證實，另一大股東、持股近50%的台聚集團...

宜蘭綠舞攜斑比山丘 推限量拉布返校趣住房專案

宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「...

被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總...

黃金頻位52台可望花落華視 中嘉撤件寰宇、傳改上華視

有線電視黃金新聞頻位「52台」花落誰家備受關注，去年底中嘉率先送件申請頻道變更，由寰宇新聞遞補，中嘉確定撤件，市場盛傳，...

傳華視找上中嘉代理 改付「上架費」求登52頻道

有線電視52頻道在中天新聞停播後，至今全台有線電視系統業者都「跳頻」處理。據了解，中嘉旗下的頻道代理業者全球上周正式向國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。