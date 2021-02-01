打炒房嚇退短線投資客？1月六都買氣月減8.3%

六都地政局今(1)日公告1月買賣移轉棟數，今年1月買賣移轉棟數與去年12月相比大多下滑，其中以高雄市最大，跟前一個月相比下滑15.5%，桃園市減少12.9%。然而台中市卻逆勢翻揚，台中有4.6%的漲幅；合計今年首月六都買賣移轉棟數約24,052棟，雖較上月減少8.3%，但年增率達55.2%。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，去年1月恰逢春節，因節慶因素造成成長幅度明顯。若跟去年12月相比則多呈下滑趨勢。除政府打炒房、與春節將至等因素外，買方期待價格下跌也是暫緩出手的原因。

綜觀六都1月買賣移轉棟數，台北市2,968棟，月減8.7%、年增55.0%，新北市5,726棟，月減10.6%、年增44.9%，桃園市4,128棟，月減12.9%、年增39.0%，台中市5,536棟，月增4.6%、年增96.2%，台南市2,077棟，月減7.8%、年增33.7%，高雄市3,617棟，月減15.5%、年增58.1%。

郎美囡表示，受政策因素影響，六都買氣多數轉冷，僅台中因受惠於新案交屋帶動，加上自用客戶追盤，買氣略微增加，但2月過年影響，交易應該很難有所表現。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，受限疫情各國持續管制與救市，評估今年市場資金依然充沛，不動產市場交易穩中求進，不過價格仍是關鍵，加上今年過年晚，股市表現也相對弱勢，預估第1季仍為買賣雙方拉鋸戰，交易量也不易放大。