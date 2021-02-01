合作20年 鼎泰豐第二大股東將賣股

以小籠包聞名全球，幾乎是小籠包代名詞的鼎泰豐傳出股權將有異動。鼎泰豐董事長楊紀華證實，另一大股東、持股近50%的台聚集團有意要出脫持股。由於楊家對鼎泰豐持股仍過半，具有絕對的控制權，鼎泰豐的經營不致於有變化，但業界高度關注相關股權去向。

鼎泰豐為是楊紀華的父親楊秉彝於1958年所創立，1972年轉型點心店，並在楊紀華手上發揚光大、走上國際舞台，目前在全球12個國家有據點，海外店數共154店，加上台灣12店，全球共有168店，年營收上看百億元。

鼎泰豐原本都由楊家獨資經營，2000年時要成立中央廚房，打算在國內開設第二家分店，但因為資金不足才邀請台聚集團入股，據了解，目前鼎泰豐的股東結構中，楊家持股55%，台聚則佔45%。

而根據公司登記資料，鼎泰豐資本額為8800萬元，明面上的股東中，僅可看出楊紀華為最大個人股東，持股12.14%，台聚集團第二代長子吳亦猛持股5%為第二大個人股東，楊紀華的兩位妹妹楊紀蘭、楊美蘭分別持有2%、1%。

至於為何要出售每年穩定獲利的鼎泰豐股權，楊紀華則低調表示，應該是台聚方面自己的財務規劃，但是台聚想將持股賣回給鼎泰豐，或是市場上找人接手則還不確定，而他目前也在考慮是否要將台聚的持股買回。