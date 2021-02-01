華泰銀行限量送發財金 喜迎金牛富貴牛

時序年關來到牛年，華泰銀行延續9年以來傳統製作『生肖系列發財金』，限量發送110年辛丑牛年發財金予客戶，希冀新的一年，所有華泰銀行客戶都能「諸事順利，財源廣進」。

華泰銀行致力實踐「以人為本、造福鄉里、穩健經營、永續發展」經營理念，在經營團隊具備堅實的不動產融資專業暨經驗背景下，近年除了配合政府重大政策積極推展危險及老舊建物重建、都市更新等整合融資業務外，對於持分地、區段徵收、市地重劃等特殊性不動產融資業務的推展也不遺餘力。

目前已有新店碧潭老屋重建融資案、高雄橋頭新市鎮區段徵收融資案以及各縣市持分地整合融資案等實績，在台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六大都會區皆設有營業據點，以專業態度去協助客戶量身訂作與規劃多元融資架構。

華泰銀行持續以「最關心客戶健康的銀行」為客戶守護健康，讓客戶的財富及健康觸手可及，以不斷突破、不斷改變的精神，務實穩健、循序擴展，與客戶一同迎接豐收滿盈的金牛年。