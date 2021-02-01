首都、臺北客運東部國道客運 春節連假推多項優惠

首都及台北客運為因應春節連續假期，往返宜蘭、花蓮等東部地區疏運需要，配合交通部公路總局推出各項交通疏運措施及票價優惠專案。

相關措施與專案如下：

1.蘇花改路肩供大客車優先通行：為縮短北花國道客運行車時間，交通部公路總局自今年春節連假起，於三日以上連假時段性開放蘇花改路肩通行大客車，通行路段包含「蘇澳－東澳」、「南澳－和平」、「和中－和仁」，搭配國道五號大客車優先通行措施，較自行開車預估可節省40-60分鐘。

2.北花國道客運來回票優惠：北花國道客運1580及1071路線自2月9日0時起至2月16日24時止，推出來回票400元的超低優惠，相當於1580「板橋-花蓮」路線全票來回原價五七折（原價704元）；1071「南港-花蓮」路線全票來回原價六三折（原價640元）。

3.北宜國道客運票價優惠：北宜國道客運1570、1571、1572路線自2月9日0時起至2月16日24時止，「市府轉運站- 宜蘭、羅東」全票優惠價110元（原價131元）；「市府轉運站-四城」全票優惠價100元（原價118元）；「市府轉運站--礁溪」全票優惠價80元（原價96元），約為原價八三折至八四折。

4.春節疏運孝親專案計畫：針對年滿65歲的銀髮族，凡於優惠期間指定方向搭乘1580、1071、1570、1571、1572等國道客運路線，可享半票再五折優惠。本專案優惠期間為2月8日至2月11日（除夕）北上方向，及2月12日（週五，大年初一）至2月14日（週日，大年初三）南下方向。

5.四人同行一人免費：針對前往宜蘭、花蓮地區遊玩並使用台灣好行在地體驗行程套票或於當地住宿的民眾，凡四人持來回票搭乘1580、1071、1570、1571、1572等國道客運路線，即可享一人國道客運票價免費優待，另於回程檢具台灣好行套票證明、當地合法飯店或旅宿業住宿證明，可再折抵200元。以四人同行搭乘1071「南港－花蓮市」國道客運路線前往花蓮住宿為例，原來回票總計1,600元折抵一人來回票價400元後為1,200元，回程持住宿證明可再折抵200元，等於四人搭乘國道客運往返台北花蓮只要1,000元。本項優惠不可與宜花東地區小客車、機車租賃折抵國道客運票價重覆抵退。

6.使用電子票證搭乘台灣好行冬山河線享半價優惠：為了鼓勵民眾使用電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）刷卡搭乘，自2月9日0時起至2月16日24時止，搭乘台灣好行冬山河線可享有全票半價優惠。以傳藝中心至羅東轉運站為例，優惠價只要15元（全票票價29元）。

7.宜蘭、花蓮在地轉乘優惠：使用電子票證搭乘宜蘭、花蓮市區公車或公路客運轉乘北宜、北花國道客運，可享全票22元、半票11元轉乘優惠。以宜蘭地區為例，搭乘281路線轉乘1570國道客運路線，全票只要88元（110元－22元＝88元），約為原價六七折；搭112路線轉乘1572國道路線，全票只要58元（80元－22元＝58元），約為原價六折。

依據中央疫情指揮中心及交通部公告規定，自今年2月1日起搭乘公路客運、國道客運禁止飲食，惟生理需求需喝水、服藥、哺乳除外，但應於食用完畢後儘速佩戴口罩。而為降低病毒傳染機會，乘客搭車前需先量測體溫，人潮擁擠時，現場服務人員會以酒精為乘客手部消毒。

另首都及臺北客運駕駛員均於出車前量測體溫，進行健康管理，並在開班、出車及收班空檔以漂白水擦拭車門扶手、座椅扶手、洗手間、下車鈴、安全帶扣環、座椅調整鈕等乘客接觸設備，預防病毒傳染，讓民眾安心搭乘大眾運輸工具。