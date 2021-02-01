龍邦國際新董座 前龍巖董座劉偉龍接任

龍邦國際（2514）今（1）日發布重大訊息指出，原任董事長邵明斌辭任，董事長職缺由前龍巖董事長劉偉龍接任，並自即日起生效。

龍邦指出，為落實公司治理與專業經理人制度，以因應集團長期發展及拓展多元化事業體系需要，特延攬劉偉龍擔任董事長一職。

原任董事長邵明斌辭任董事長後，仍將繼續擔任董事，持續參與董事會經營決策貢獻心力。

龍邦事業發展主軸，包括不動產營建事業、球場休閒事業、投資事業及生活事業等四大體系，近幾年並朝危老及都更題材，以及站穩投資開發先機等角度，積極投入都會地區不動產開發及營建事業，並鎖定台北市、新北市及台中等精華區土地。

近期已投入約20餘億元，陸續購入台北內湖及大同區土地建案，內湖土地擬計畫興建廠辦大樓，預計可在今年動工，另大同區土地則參與都市更新辦理建照申請中。

龍邦近年經營發展穩健，業內部分，除已納入瑞助營造為重要子公司，反應在龍邦2020年全年累計營收為107.15億元，較2019年同期93.19億元增加14.9%。

瑞助營造今年將在營建本業、綠能循環經濟及房地產等事業主軸上三箭齊發，挑戰營收、工程承攬雙百億的目標；在球場休閒事業方面，看準未來高球產業發展潛力，已於2020年度提前布局投資購入北海球場、東華球場等經營球場事業，發揮集團綜效。

業外部份，持續持有穩健獲利傳產股如泰山，以長期投資為目標。龍邦近期已持有泰山達30%股權，而泰山股價近期因逢避險資金湧入拉抬食品股及本業旺季，股價表現強勢，預計將對龍邦的業外收益有顯著助益。