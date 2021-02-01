快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

龍邦國際新董座 前龍巖董座劉偉龍接任

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

龍邦國際（2514）今（1）日發布重大訊息指出，原任董事長邵明斌辭任，董事長職缺由前龍巖董事長劉偉龍接任，並自即日起生效。

龍邦指出，為落實公司治理與專業經理人制度，以因應集團長期發展及拓展多元化事業體系需要，特延攬劉偉龍擔任董事長一職。

原任董事長邵明斌辭任董事長後，仍將繼續擔任董事，持續參與董事會經營決策貢獻心力。

龍邦事業發展主軸，包括不動產營建事業、球場休閒事業、投資事業及生活事業等四大體系，近幾年並朝危老及都更題材，以及站穩投資開發先機等角度，積極投入都會地區不動產開發及營建事業，並鎖定台北市、新北市及台中等精華區土地。

近期已投入約20餘億元，陸續購入台北內湖及大同區土地建案，內湖土地擬計畫興建廠辦大樓，預計可在今年動工，另大同區土地則參與都市更新辦理建照申請中。

龍邦近年經營發展穩健，業內部分，除已納入瑞助營造為重要子公司，反應在龍邦2020年全年累計營收為107.15億元，較2019年同期93.19億元增加14.9%。

瑞助營造今年將在營建本業、綠能循環經濟及房地產等事業主軸上三箭齊發，挑戰營收、工程承攬雙百億的目標；在球場休閒事業方面，看準未來高球產業發展潛力，已於2020年度提前布局投資購入北海球場、東華球場等經營球場事業，發揮集團綜效。

業外部份，持續持有穩健獲利傳產股如泰山，以長期投資為目標。龍邦近期已持有泰山達30%股權，而泰山股價近期因逢避險資金湧入拉抬食品股及本業旺季，股價表現強勢，預計將對龍邦的業外收益有顯著助益。

泰山

延伸閱讀

HBL／聽嗨歌甩低潮 泰山破百壓高苑

圖輯／HBL劉丞勳獨得30分 泰山得分破百大勝高苑

HBL／男甲泰山、光復強碰搶勝 女甲淡商、永仁繼續挑戰不敗

HBL／南山賞泰山首敗 教練求低調

相關新聞

宜蘭綠舞攜斑比山丘 推限量拉布返校趣住房專案

宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「...

被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總...

華泰銀行限量送發財金 喜迎金牛富貴牛

時序年關來到牛年，華泰銀行延續9年以來傳統製作『生肖系列發財金』，限量發送110年辛丑牛年發財金予客戶，希冀新的一年，所...

東元加入鴻海MIH聯盟 下半年將推電動車動力系統新產品

東元（1504）今（1）日宣佈加入鴻海MIH聯盟，支持該平台之商用車解決方案，並將共同推動台灣電動車產業之發展。東元去年...

打炒房政策影響 六都1月移轉棟數月減8.3%

六都1月份移轉棟數達2萬4052棟，受到打炒房政策影響及工作天數較少，移轉數月減8.3%，不過，去年1月適逢春節，因基期...

桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。