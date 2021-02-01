台灣企業如何落實防疫及ESG? WELL認證成解套

亞洲與台灣近期發酵的健康建築認證，有望成為台灣企業銜接國際潮流及商機的利器。國際WELL 建築研究院（IWBI）亞洲區張為舜副總裁接受經濟日報專訪，談全球首部、也是唯一部最嚴謹的WELL健康建築認證標準，能如何協助台灣企業建立高效防疫措施，以及搭上更為急迫，CSR將被晉級版可持續發展評價指標（ESG）取代的浪潮。

建築做健檢 捍衛人們健康

病毒是無形的，員工如何判定辦公環境安全無慮？有別於WELL認證底下把關建築空間的10大WELL 概念，WELL健康-安全評價準則（WELL HSR）為去年IWBI因應COVID-19疫情爆發，號召全球近600專家學者，整理WELL認證中跟防疫措施相關、但是又能持續支持物業設施進行健康、安全運營與管理的一套準則，並統包於WELL 服務之下。

WELL HSR針對既有建築物營運階段，判定該建築是否具有健康、安全運營管理的配套政策與措施。這樣的措施可以幫助業主有效防疫、維護員工、訪客及其他利益相關者的健康與安全。WELL HSR實際上為各種類別的企業如何健康又安全地管理和運營人居空間提供一個全球性指南和評價標準。不論是哪一類企業都可以沿用 WELL HSR作指導，審核通過後可將WELL HSR標章貼於辦公大樓、餐館、酒店、學校、住宅、影視劇院、體育場館等場所的出入口。張為舜先生強調標章能啟發的作用有二個面向，第一：因為標章是第三方權威針對業務設施的運營管理政策、措施進行核准以後才可以獲得，因此更具有公信力；第二：是精神方面的作用，能讓辦公大樓以及出入其它任何類物業的人建立對環境的安全感及信任感。

以疫情較為嚴峻的歐美國家為例，為重新啟動經濟，各國相續推出部分復工措施，張為舜先生指出辦公環境若不安全，復工也無意義，並引述研究，指出員工長時間處於心神不寧的精神狀態，工作效率不會高，進而可能引起高離職率。在相對疫情控制得當的國家，例如台灣，具備驗證則能幫助企業達成高效防疫，強化企業免疫，亦是今後企業於疫情時代更為注重的環節。

目前台灣已響應的企業有台達電子、孕學林產後護理之家、台北101大樓及財團法人台灣建築中心。

台灣企業已準備好迎接ESG時代？

台達電從去年初開始投入WELL認證，近期因營收股價創歷史新高，成媒體新寵。張為舜先生指出，企業在健康空間方面做了投入，不僅提升企業價值，甚至股價也跟著升高，都說明了WELL的經濟價值。WELL漸漸被企業和社會接受，越來越成為評估企業的環境（E）、社會（S）和公司治理（G）標準中的S量化指標，吸引外資湧入。

CSR雖然運行多年，但過於描述性，淪為形式。對於ESG的優勢，張為舜先生也引述Black Rock CEO 勞倫斯·富林（Laurence Fink）所說，ESG表現好的公司會對「財務產生直接且可以量化的影響。」

相較於他國，ESG在台灣近幾年才逐漸普及化，但已有少數企業取得亮眼成績。張為舜先生指出香港證交所今年7月起也規定強制規定S指標，上海及深圳證交所也即將跟進，意味將來台灣強制採納ESG為勢在必行的趨勢。

ESG中的E和G皆為多年既有的行業通報指標，有成型的量化路徑。S部分的得分在每個社會有著不同的定義，因此全球尚未有真正的共識。不過，隨著企業對人員的健康與安全更加重視，健康與安全在S部分已經成為普遍沿用的範疇。IWBI 正積極努力將WELL認證項目成為 ESG中S的得分亮點，支持那些通過WELL項目的建築空間及管理政策，持續提升並擁護人們健康與幸福感。