情人節尬春節！ 電商快速到貨過年不打烊

今年西洋情人節剛好是農曆大年初三，許多消費者超前部署情人禮，Yahoo奇摩超級商城指出，精品業績翻倍成長、Yahoo奇摩拍賣泡湯券銷量增3倍，瞄準情人節採購需求，Yahoo奇摩電商公布「12星座情人送禮指南」除了加碼促銷外，24h快速到貨過年不打烊、加碼滿萬送千元購物金，更推出CITIZEN、BV、Chloé等情人精品好禮1元起標，萊爾富月月11日及22日快閃免運、天天享運費優惠35元等好康。

創業家兄弟（8477）旗下電商平台生活市集觀察站上數據指出，情人節相關商品1月份銷量較前月成長1.7倍，情人節禮品關鍵字搜尋度近一周成長超過9成，顯示購禮需求「超前部署」。針對熱門禮品選項，生活市集觀察表示，送給女性的情人節禮物以居家生活、香氛精油相關商品為採購首選，包括化妝品收納櫃、精油水氧機等品項。近年運動風盛行，送給男性的情人節禮品以智慧穿戴裝置為主，又以智能手錶最受青睞，藍牙耳機也受好評。