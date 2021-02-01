快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元加入鴻海MIH聯盟 下半年將推電動車動力系統新產品

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元宣布正式加入鴻海MIH聯盟。圖/東元提供
東元宣布正式加入鴻海MIH聯盟。圖/東元提供

東元（1504）今（1）日宣佈加入鴻海MIH聯盟，支持該平台之商用車解決方案，並將共同推動台灣電動車產業之發展。東元去年即以自主設計模組化，開發自家電動車用動力系統產品，並得到台灣精品金質獎的最高榮譽；今年更延伸開發電機電控高功率與高電壓新產品，預計今年下半年開始測試，準備上市。

鴻海MIH聯盟成立短短3個月就有近500家企業簽署加入。而平台也提供了電動車的製造商，更多元的供應鏈選擇。東元加入MIH聯盟，將可提供模組化的電動車用動力系統，為供應商中唯一自主設計開發及製造電機與電控、且為高功率高壓產品之成員，將使聯盟的實力更加堅強。此外，東元也積極與鴻華先進討論相關車型需求，爭取未來供貨機會。

在參與電動巴士動力系統解決方案方面，東元大有進展。東元表示，從2018年起，東元正式切入台灣電動大巴供應鏈，生產250kW級車用永磁馬達，已持續量產2年，產品經上路驗證穩定可靠。去年(2020)配合台北市政府的綠能推動政策新增訂單，預估今年第2季陸續交貨給電動巴士業者。東元電機是與歐洲知名企業合作，引進國際標準700V高壓馬達控制器， 提供電動大巴完整的動力系統產品。

東元指出， 看好電動載具未來發展趨勢，目前已經成為國內知名車廠輕型電動車和電動巴士的動力系統供應商；乘用車動力系統產品更榮獲台灣精品金質獎肯定。東元表示，加入MIH電動車開放平台，期盼能和國產供應鏈夥伴共同努力，加速整體電動車產業發展，立足台灣，更放眼國際市場。

東元乘用車動力系統產品榮獲台灣精品金質獎肯定。圖/東元提供
東元乘用車動力系統產品榮獲台灣精品金質獎肯定。圖/東元提供

東元電機 電動車 鴻海

延伸閱讀

鴻海電動車勁敵？傳特斯拉將入股比亞迪

鴻海推電動車開發者工具平台 外資按讚

鴻海電動車聯盟 發動引擎

廣運 加入MIH 衝刺車用

相關新聞

宜蘭綠舞攜斑比山丘 推限量拉布返校趣住房專案

宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「...

被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總...

華泰銀行限量送發財金 喜迎金牛富貴牛

時序年關來到牛年，華泰銀行延續9年以來傳統製作『生肖系列發財金』，限量發送110年辛丑牛年發財金予客戶，希冀新的一年，所...

東元加入鴻海MIH聯盟 下半年將推電動車動力系統新產品

東元（1504）今（1）日宣佈加入鴻海MIH聯盟，支持該平台之商用車解決方案，並將共同推動台灣電動車產業之發展。東元去年...

打炒房政策影響 六都1月移轉棟數月減8.3%

六都1月份移轉棟數達2萬4052棟，受到打炒房政策影響及工作天數較少，移轉數月減8.3%，不過，去年1月適逢春節，因基期...

桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。