聽新聞
test
0:00 / 0:00
東元加入鴻海MIH聯盟 下半年將推電動車動力系統新產品
東元（1504）今（1）日宣佈加入鴻海MIH聯盟，支持該平台之商用車解決方案，並將共同推動台灣電動車產業之發展。東元去年即以自主設計模組化，開發自家電動車用動力系統產品，並得到台灣精品金質獎的最高榮譽；今年更延伸開發電機電控高功率與高電壓新產品，預計今年下半年開始測試，準備上市。
鴻海MIH聯盟成立短短3個月就有近500家企業簽署加入。而平台也提供了電動車的製造商，更多元的供應鏈選擇。東元加入MIH聯盟，將可提供模組化的電動車用動力系統，為供應商中唯一自主設計開發及製造電機與電控、且為高功率高壓產品之成員，將使聯盟的實力更加堅強。此外，東元也積極與鴻華先進討論相關車型需求，爭取未來供貨機會。
在參與電動巴士動力系統解決方案方面，東元大有進展。東元表示，從2018年起，東元正式切入台灣電動大巴供應鏈，生產250kW級車用永磁馬達，已持續量產2年，產品經上路驗證穩定可靠。去年(2020)配合台北市政府的綠能推動政策新增訂單，預估今年第2季陸續交貨給電動巴士業者。東元電機是與歐洲知名企業合作，引進國際標準700V高壓馬達控制器， 提供電動大巴完整的動力系統產品。
東元指出， 看好電動載具未來發展趨勢，目前已經成為國內知名車廠輕型電動車和電動巴士的動力系統供應商；乘用車動力系統產品更榮獲台灣精品金質獎肯定。東元表示，加入MIH電動車開放平台，期盼能和國產供應鏈夥伴共同努力，加速整體電動車產業發展，立足台灣，更放眼國際市場。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言