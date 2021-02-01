美喆-KY 1月營收年減3% 原物料高漲產品擬漲價

美喆-KY（8466）公告1月合併營收達2.63億元，年減3.39％。美喆-KY表示，因持續受到海運缺艙、缺櫃影響，短期影響訂單出貨認列遞延。另一方面，因原物料高漲墊高成本，目前產品已和客戶談漲價。

美喆-KY表示，目前整體訂單出貨狀況仍持續受到全球航運吃緊，而有短期營收認列遞延情況，不過，觀察目前外銷代工、自有品牌等客戶需求已持續回升，推升整體接單狀況已回升至過往水準，使1月營收較去年12月持續增加。尤其，SPC石塑地磚受惠外銷代工客戶需求仍持續暢旺，增添銷售動能。

此外，由於近期受原物料、匯率價格波動劇烈，以及全球航運因缺艙、缺櫃影響，使運費亦持續出現不理性的調漲，目前集團針對外銷代工、自有品牌等客戶已談定產品漲價，有助於整體成本、費用在原物料、匯率波動下具有一定中和效果。

美喆-KY指出，市場越來越重視「綠建築環保」、「隔音建材」等需求，不僅LVT、SPC石塑地磚產品具備具備隔音、防火、防潮、耐磨等優異產品性能，近幾年LVT、SPC石塑地磚產品替代優勢持續增加。

另一方面，台灣內政部營建署於今年元月開始要求新建案15公分的分戶樓板隔音效果要達58分貝，就必須有降噪17分貝的緩衝材。美喆集團在技術上亦透過不斷的升級，目前SPC石塑地磚產品優於法規要求達到降噪19分貝，已申請新材料新工法的證照。