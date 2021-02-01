快訊

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

遭質疑尾牙性騷是炒作 雞排妹氣炸公布「現場照」

美喆-KY 1月營收年減3% 原物料高漲產品擬漲價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

美喆-KY（8466）公告1月合併營收達2.63億元，年減3.39％。美喆-KY表示，因持續受到海運缺艙、缺櫃影響，短期影響訂單出貨認列遞延。另一方面，因原物料高漲墊高成本，目前產品已和客戶談漲價。

美喆-KY表示，目前整體訂單出貨狀況仍持續受到全球航運吃緊，而有短期營收認列遞延情況，不過，觀察目前外銷代工、自有品牌等客戶需求已持續回升，推升整體接單狀況已回升至過往水準，使1月營收較去年12月持續增加。尤其，SPC石塑地磚受惠外銷代工客戶需求仍持續暢旺，增添銷售動能。

此外，由於近期受原物料、匯率價格波動劇烈，以及全球航運因缺艙、缺櫃影響，使運費亦持續出現不理性的調漲，目前集團針對外銷代工、自有品牌等客戶已談定產品漲價，有助於整體成本、費用在原物料、匯率波動下具有一定中和效果。

美喆-KY指出，市場越來越重視「綠建築環保」、「隔音建材」等需求，不僅LVT、SPC石塑地磚產品具備具備隔音、防火、防潮、耐磨等優異產品性能，近幾年LVT、SPC石塑地磚產品替代優勢持續增加。

另一方面，台灣內政部營建署於今年元月開始要求新建案15公分的分戶樓板隔音效果要達58分貝，就必須有降噪17分貝的緩衝材。美喆集團在技術上亦透過不斷的升級，目前SPC石塑地磚產品優於法規要求達到降噪19分貝，已申請新材料新工法的證照。

營收 外銷 原物料

延伸閱讀

台南新化老街百年布行91歲阿嬤看店 警消宣導防火還送哨子

美喆台南新廠 下半年量產

車隔音好把警察當仇家 通緝犯開車衝撞警車判無罪

迪化街年關前辦演習 北市消籲牢記防疫防火

相關新聞

宜蘭綠舞攜斑比山丘 推限量拉布返校趣住房專案

宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「...

被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總...

桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通...

LINE Pay成台灣LINE POINTS發行商 持續活絡點數生態圈

LINE Pay今（1）日指出，LINE Pay在台用戶已突破870萬，透過LINE Pay所形成的LINE POINT...

遠東SOGO今年業績挑戰455億元

遠百（2903）轉投資遠東SOGO董事長黃晴雯表示，2020年上半年雖受疫情影響，但下半年努力追趕，全年業績達446億元...

華航搶疫苗運送商機 開啟超低溫運送服務

華航（2610）名列全球前六大貨運航空公司，是台灣目前唯一獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，看準COVID-19疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。