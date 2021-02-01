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達方擬斥資12.24億元參與現增 取得太宇科技51%股權

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

達方電子（8163）今天（1日）召開董事會，會中通過與太宇科技股份有限公司策略合作案，達方相以現金12.24億元參與太宇科技增資，取得該公司51%股權。

太宇致力於自行車車架研發和製造30年，以創新的設計與工法在鋁合金與碳纖維自行車車架上領先業界。2005年跨足E-Bike（電動助力自行車）車架的量產，並設計製造出全球第一款電動登山車。迄今太宇已成為高階避震車及E-Bike開發中心，力求整合機電、電池、機械系統以提供完整E-Bike車架解決方案。

在不斷強化服務的質量與出貨的效率下，維繫與客戶長期深厚的合作關係。目前客戶群遍及北美洲與歐洲的高端主流品牌，在台灣與越南兩大生產據點將自行車車架以最佳品質、最快速度的推向市場，滿足客戶在E-Bike及高階自行車架上追求設計與創新的任何需求。

達方強調，E-Bike是目前全球自行車市場新興的趨勢，在去年新冠疫情的肆虐下銷售更是異軍突起。達方在E-Bike產業已耕耘多年，以電控與電池的核心競爭力出發，與國際大廠密切合作開發各式E-Bike解決方案，並積極爭取廣大的E-Bike新商機。

為加速達方E-Bike關鍵零組件發展之策略布局，董事會通過以現金取得太宇科技之股份，未來將以完整的供應系統爭取高階自行車與E-Bike訂單。相信達方與太宇科技的合作聯盟將能發揮雙方在技術、製程及管理方面的綜效，共創雙贏。

自行車 達方

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