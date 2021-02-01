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宜蘭綠舞攜斑比山丘 推限量拉布返校趣住房專案

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
宜蘭人氣景點「斑比山丘」，園區可以和梅花鹿零距離接觸、互動。（照片提供：宜蘭綠舞觀光飯店）
宜蘭人氣景點「斑比山丘」，園區可以和梅花鹿零距離接觸、互動。（照片提供：宜蘭綠舞觀光飯店）

宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「拉布返校趣」住房專案，專案內容再升級，除了可以在飯店換裝成時下最夯動漫角色、享受室內跳跳床的樂趣，還能前往斑比山丘餵食可愛梅花鹿，和新成員超萌迷你驢相見歡、逛戶外美食市集。

宜蘭綠舞觀光飯店推出「拉布返校趣」住房專案，即日起至3月31日，雙人房最低7,490元起；家庭四人房最低10,390元起，專案每房皆依房型人數贈早餐，除享最新推出「Cosplay熱血動漫祭」、「室內跳跳床」設施，還能免費暢玩宜蘭人氣景點「斑比山丘」，以及獨家「拉布返校趣」禮物包1份 （數量有限，送完為止）。

前五組訂購此專案Villa房型，加碼送斑比山丘「大拉布娃娃」（價值790元） 1隻。「拉布返校趣」禮物包內含斑比禮物袋、人氣周邊商品小拉布娃娃、斑斑線圈筆記本以及厭世語鹿鉛筆各1個。

距離飯店車程僅需10分鐘、鄰近梅花湖旁的療癒系景點「斑比山丘」，開幕近2年至今人氣仍居高不下，備受遊客喜愛。園區內可以和溫馴親人的梅花鹿零距離接觸、互動，還能餵食最新萌寵「迷你驢」。

兩隻迷你驢因原飼主棄養，秉持動物友善理念的「斑比山丘」接手領養，經過幾個月的細心照護，已逐漸能大家接觸。外型毛茸茸且喜歡梳毛、打滾的迷你驢非常討喜，招牌大耳搭配呆萌表情，可愛模樣擄獲大小朋友的心。園區內也販售周邊商品，還有集結許多美食的文青系「拉布市集」。

「斑比山丘」最新萌寵「迷你驢」，可愛模樣擄獲大小朋友的心。（照片提供：宜蘭綠舞觀光飯店）
「斑比山丘」最新萌寵「迷你驢」，可愛模樣擄獲大小朋友的心。（照片提供：宜蘭綠舞觀光飯店）

觀光 梅花湖 棄養

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