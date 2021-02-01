東森購物1月營運大爆發 單月每股賺1.5元創新高
東森集團總裁王令麟表示，東森購物1月獲利達1.75億元，較去年同期的8000萬元倍增，單月EPS達1.5元，破了開台以來的記錄，推估今年全年可達18元，比原本預估的16元更高。
王令麟表示，疫情讓很多行業都很辛苦，而1月的直銷業務大爆發，是最主要的成長動能，「我們品牌信賴度夠，可以很快帶給民眾收入。」
目前東森幣發行突破120億，東森購物也成為電商的冠軍幣王，王令麟指出，台灣的點數市場已經是紅海一片，虛擬貨幣這麼流行，決定直接把會員點數改為東森幣，也帶動會員數量快速增長。
而近期桃園的疫情升溫，王令麟也說，桃園民眾辛苦又委屈，出門都擔心受怕，因此希望給予桃園民眾鼓勵，強化對桃園的服務，「現在不是賣產品，而是賣服務。」他更說，相信政府對於疫情的控制，應該很快會度過這波危機，人民不需要恐慌。
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