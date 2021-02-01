快訊

政治魔法師趙少康 還有多少戲法能帶國民黨重返執政？

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

東森購物1月營運大爆發　單月每股賺1.5元創新高

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

東森集團總裁王令麟表示，東森購物1月獲利達1.75億元，較去年同期的8000萬元倍增，單月EPS達1.5元，破了開台以來的記錄，推估今年全年可達18元，比原本預估的16元更高。

王令麟表示，疫情讓很多行業都很辛苦，而1月的直銷業務大爆發，是最主要的成長動能，「我們品牌信賴度夠，可以很快帶給民眾收入。」

目前東森幣發行突破120億，東森購物也成為電商的冠軍幣王，王令麟指出，台灣的點數市場已經是紅海一片，虛擬貨幣這麼流行，決定直接把會員點數改為東森幣，也帶動會員數量快速增長。

而近期桃園的疫情升溫，王令麟也說，桃園民眾辛苦又委屈，出門都擔心受怕，因此希望給予桃園民眾鼓勵，強化對桃園的服務，「現在不是賣產品，而是賣服務。」他更說，相信政府對於疫情的控制，應該很快會度過這波危機，人民不需要恐慌。

王令麟 疫情 電商

延伸閱讀

警分局長市刑大隊長上任 鄭文燦指示買數千萬級偵防車

桃園－新竹備援管線通水 蔡英文、蘇貞昌見證北水南送

總統、行政院長都來桃園挺醫護 蘇貞昌：國人一起努力

苗栗為桃園打氣 偕東莞台商捐抗菌噴霧

相關新聞

台鹽董事長陳啓昱今突宣布辭職 並發表三點聲明

台鹽董事長陳啓昱今天早上突然發出辭職聲明，表示從2016年被派任擔任董事長，目前已經完成階段任務，因為有個人生涯規劃，所...

被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總...

宜蘭綠舞攜斑比山丘 推限量拉布返校趣住房專案

宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「...

東森購物1月營運大爆發　單月每股賺1.5元創新高

東森集團總裁王令麟表示，東森購物1月獲利達1.75億元，較去年同期的8000萬元倍增，單月EPS達1.5元，破了開台以來...

桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通...

LINE Pay成台灣LINE POINTS發行商 持續活絡點數生態圈

LINE Pay今（1）日指出，LINE Pay在台用戶已突破870萬，透過LINE Pay所形成的LINE POINT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。