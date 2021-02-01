LINE POINTS改由LINE Pay台灣發行 用戶權益不受影響

LINE Pay在台用戶突破870萬，是LINE集團行動支付在台灣發展的核心事業，透過LINE Pay形成的LINE POINTS生態圈成為國內最受歡迎的點數生態圈。LINE 台灣宣布，2021年起，LINE Pay 台灣從LINE Corporation（日本）接手成為台灣LINE POINTS之發行商，有助於提升LINE POINTS的管理效率、維護用戶的權益，未來也將持續提供更多元的服務。

LINE Pay表示，LINE Pay成為台灣LINE POINTS發行商後，各項 LINE POINTS點數的使用規則、使用方式、用戶權益等將不受影響。LINE POINTS仍為一點可抵一元；LINE POINTS點數到期時間亦維持不變，只要用戶持續獲得LINE POINTS，幾乎無需擔心點數到期時間。

LINE Pay目前是是台灣最多人使用的行動支付，LINE POINTS已形成具規模的點數生態圈，可在超過24萬個與LINE Pay合作之線上線下通路廣泛使用LINE POINTS。

LINE Pay表示，未來將持續擴大LINE POINTS 點數應用範圍，積極促進點數兌換正向循環，並讓更多商戶有機會加入LINE POINTS點數生態圈。