快訊

政治魔法師趙少康 還有多少戲法能帶國民黨重返執政？

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

中興電攜特斯拉、台達電 高公服務區充電樁標案告捷

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

中興電（1513）今（1）日宣布取得高速公路服務區8年充電服務經營權，計劃於國道湖口、清水與東山服務區建置直流充電站，市場並看好，除了拿下標案，中興電並可望拿下特斯拉在台擴充的150支充電樁的大單，且由旗下的嘟嘟房負責充電營運服務。

中興電旗下嘟嘟房事業部擁有超過21萬駕車會員，近來積極布局充電服務業務，攜手特斯拉與台達電（2308）以OT模式於高速公路服務區提供充電服務，並計劃串聯全台各精華地段停車場域，提供更便利的充電服務體驗，建造台灣EV-Friendly的環境，加速電動車普及率。

中興電也表示，與特斯拉展開積極合作，於國道三號與五號起點的南港系統交流道旁的南港展覽館建置直流快充站，並於今年2月正式啟用，將高速公路充電骨幹向北延伸，提供轉往東部宜蘭方向車輛充電需求。

市場也看好，中興電工已具備完整智慧停車平台、多元支付平台、電動車雲端充電Saas服務雲及建置智慧創能（綠能）+儲能技術，未來將持續結合電動車產業相關夥伴，擴大市場規模。據悉，除了特斯拉，中興電也已接到包括賓士、BMW等探尋合作意願。

特斯拉 電動車 高速公路

延伸閱讀

鴻海電動車勁敵？傳特斯拉將入股比亞迪

三星追趕台積 多路進擊

電池缺貨 特斯拉卡車難擴產

馬力破千匹！特斯拉Model S、Model X大幅更新登場

相關新聞

台鹽董事長陳啓昱今突宣布辭職 並發表三點聲明

台鹽董事長陳啓昱今天早上突然發出辭職聲明，表示從2016年被派任擔任董事長，目前已經完成階段任務，因為有個人生涯規劃，所...

被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總...

宜蘭綠舞攜斑比山丘 推限量拉布返校趣住房專案

宜蘭綠舞觀光飯店於去年首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作住房專案，迴響熱烈引爆搶訂風潮；延續去年熱潮，今年再度攜手推出「...

東森購物1月營運大爆發　單月每股賺1.5元創新高

東森集團總裁王令麟表示，東森購物1月獲利達1.75億元，較去年同期的8000萬元倍增，單月EPS達1.5元，破了開台以來...

桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通...

LINE Pay成台灣LINE POINTS發行商 持續活絡點數生態圈

LINE Pay今（1）日指出，LINE Pay在台用戶已突破870萬，透過LINE Pay所形成的LINE POINT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。