中興電攜特斯拉、台達電 高公服務區充電樁標案告捷
中興電（1513）今（1）日宣布取得高速公路服務區8年充電服務經營權，計劃於國道湖口、清水與東山服務區建置直流充電站，市場並看好，除了拿下標案，中興電並可望拿下特斯拉在台擴充的150支充電樁的大單，且由旗下的嘟嘟房負責充電營運服務。
中興電旗下嘟嘟房事業部擁有超過21萬駕車會員，近來積極布局充電服務業務，攜手特斯拉與台達電（2308）以OT模式於高速公路服務區提供充電服務，並計劃串聯全台各精華地段停車場域，提供更便利的充電服務體驗，建造台灣EV-Friendly的環境，加速電動車普及率。
中興電也表示，與特斯拉展開積極合作，於國道三號與五號起點的南港系統交流道旁的南港展覽館建置直流快充站，並於今年2月正式啟用，將高速公路充電骨幹向北延伸，提供轉往東部宜蘭方向車輛充電需求。
市場也看好，中興電工已具備完整智慧停車平台、多元支付平台、電動車雲端充電Saas服務雲及建置智慧創能（綠能）+儲能技術，未來將持續結合電動車產業相關夥伴，擴大市場規模。據悉，除了特斯拉，中興電也已接到包括賓士、BMW等探尋合作意願。
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