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被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備
反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總召洪秀菊指出，中鋼是重要汙染源，「市長對中鋼汙染有提出策略嗎？還是裝聾作啞？」
中鋼表示，109年至112年投資114.8億元陸續推動第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備更新、第一轉爐工場集塵設備更新、一號燒結工場增設脫硫設備，及「新建煤礦封閉式建築工程」等空汙改善計畫，到112年，預計一年可再減量粒狀物136.9公噸、硫氧化物803.6公噸、氮氧化物11.5公噸。
中鋼也說，108年12月完成燒結礦自動化封閉式建築工程，每年可減少粒狀物排放14.7公噸，新建煤礦封閉式建築工程及一、二階煉焦爐汰舊換新及濕式淬火設備更新為乾式淬火設備工程，分別在108年7月及109年4月啟動，目前正如火如荼地興建，會善盡企業社會責任。
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