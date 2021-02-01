被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總召洪秀菊指出，中鋼是重要汙染源，「市長對中鋼汙染有提出策略嗎？還是裝聾作啞？」

中鋼表示，109年至112年投資114.8億元陸續推動第一熱軋鋼帶工場二號加熱爐設備更新、第一轉爐工場集塵設備更新、一號燒結工場增設脫硫設備，及「新建煤礦封閉式建築工程」等空汙改善計畫，到112年，預計一年可再減量粒狀物136.9公噸、硫氧化物803.6公噸、氮氧化物11.5公噸。