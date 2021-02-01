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中鋼：3月內銷基價平均調幅為2.5%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）3月內銷基價平均調幅為2.5%，中鋼表示，考量各項原物料成本不斷高漲並兼顧下游業者競爭力與轉嫁能力，及各產業不同特性及營運狀況，這次採取「衡平、穩健」原則開出盤價。

中鋼表示，鐵礦砂價格仍在155~170美元/公噸高檔盤整；煤礦部份，因澳洲氣候因素供應吃緊，冶金煤FOB Australia現貨價格更在半個月內由105升至158美元/公噸左右，呈現階梯式的跳漲逾五成以上。其他如合金、石料等副原料也出現供應異常情況，近期全球貨櫃亦面臨嚴重短缺且運費翻倍調漲。各大鋼廠煉鋼成本仍然居高不下，將可有效支撐鋼鐵行情，維持穩定發展格局。

大陸寶武、鞍鋼主力鋼廠陸續開出3月盤價皆以平高盤開出，其中，鍍面產品漲幅200~600人民幣/公噸，反映出汽車、家電內需產業配合推動節能、綠能政策下，需求穩定成長，後市展望樂觀。另，台灣內銷熱冷軋流通行情與本公司2月份出廠淨售價約1,400~1,800新台幣/公噸利差，下游營運狀況良好。

中鋼 鐵礦砂價格 內銷

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