快訊

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

直播／境外+1！男從日本入境「採檢第8次確診」

桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
台水公司表示，工程通水後，石門水庫即可支援新竹地區用水，由現況每日7.8萬噸提升至每日20萬噸。台水提供
台水公司表示，工程通水後，石門水庫即可支援新竹地區用水，由現況每日7.8萬噸提升至每日20萬噸。台水提供

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通水後，石門水庫即可支援新竹地區用水，由現況每日7.8萬噸提升至每日20萬噸。

桃園新竹備援管線工程屬於前瞻基礎建設，為新設桃園至新竹間26.3公里送水幹管及平鎮給水廠新設電動抽水設備，總經費27.8億元，由台水公司規劃、設計及施工。

台水為積極趕辦該工程，在全線分段開設約40個工區趕工。另因遭遇管線障礙繁多，以推進工法克服。推進管共22段，工作井挖深達12至14公尺，也遭遇不同地質變化及地下水，困難度高，另常遇軟硬不同土質或遇障礙物而無法前進，台水公司除積極研議開設搶救井、適時調整工法，更請廠商加派工班。

該工程原訂今年3月完工，因應目前新竹地區水情嚴峻，台水公司督促廠商加快工程進度，工程團隊努力克服部分路段地質變化等挑戰，提前於今年1月底完成通水，台水公司為民生及產業用水需求，盡最大努力。

台水表示，在板二計畫、板新大漢溪水源南調計畫及本工程完成後，透過北水南調，新店溪翡翠水庫水源可擴大挹注新北市板新地區用水，最大供水能力每日81萬噸，原供應板新地區新北市之鳶山堰水量即可支援桃園地區，最大供水能力每日51萬噸。

而石門水庫即可支援新竹地區用水，由現況每日7.8萬噸提升至每日20萬噸，使新北、桃園及新竹縣市進入另一個更安全、穩定的供水系統，有效提升北部水資源調度彈性。

台水 石門水庫

延伸閱讀

桃園－新竹備援管線通水 蔡英文、蘇貞昌見證北水南送

桃竹備援管線工程通水 蔡英文總統親自視察

桃竹備援管線提前完工通水 總統：穩定民生及產業供水

陳椒華：新竹湖口遭傾倒廢棄 政府包庇、縱容

相關新聞

台鹽董事長陳啓昱今突宣布辭職 並發表三點聲明

台鹽董事長陳啓昱今天早上突然發出辭職聲明，表示從2016年被派任擔任董事長，目前已經完成階段任務，因為有個人生涯規劃，所...

被指是汙染大戶 中鋼：持續更新設備

反萊劑醫師蘇偉碩今偕環團人士到高雄市政府抗議，控訴「空汙正在殺人」，手持「怨」字，表達市民對空汙的民怨，南部反空汙聯盟總...

桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通...

LINE Pay成台灣LINE POINTS發行商 持續活絡點數生態圈

LINE Pay今（1）日指出，LINE Pay在台用戶已突破870萬，透過LINE Pay所形成的LINE POINT...

遠東SOGO今年業績挑戰455億元

遠百（2903）轉投資遠東SOGO董事長黃晴雯表示，2020年上半年雖受疫情影響，但下半年努力追趕，全年業績達446億元...

華航搶疫苗運送商機 開啟超低溫運送服務

華航（2610）名列全球前六大貨運航空公司，是台灣目前唯一獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，看準COVID-19疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。