桃竹備援管線通水 石門水庫每日可救援新竹20萬噸

桃園新竹備援管線工程今（1）日通管，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等均陪同視察通水情形。台水公司表示，工程通水後，石門水庫即可支援新竹地區用水，由現況每日7.8萬噸提升至每日20萬噸。

桃園新竹備援管線工程屬於前瞻基礎建設，為新設桃園至新竹間26.3公里送水幹管及平鎮給水廠新設電動抽水設備，總經費27.8億元，由台水公司規劃、設計及施工。

台水為積極趕辦該工程，在全線分段開設約40個工區趕工。另因遭遇管線障礙繁多，以推進工法克服。推進管共22段，工作井挖深達12至14公尺，也遭遇不同地質變化及地下水，困難度高，另常遇軟硬不同土質或遇障礙物而無法前進，台水公司除積極研議開設搶救井、適時調整工法，更請廠商加派工班。

該工程原訂今年3月完工，因應目前新竹地區水情嚴峻，台水公司督促廠商加快工程進度，工程團隊努力克服部分路段地質變化等挑戰，提前於今年1月底完成通水，台水公司為民生及產業用水需求，盡最大努力。

台水表示，在板二計畫、板新大漢溪水源南調計畫及本工程完成後，透過北水南調，新店溪翡翠水庫水源可擴大挹注新北市板新地區用水，最大供水能力每日81萬噸，原供應板新地區新北市之鳶山堰水量即可支援桃園地區，最大供水能力每日51萬噸。

而石門水庫即可支援新竹地區用水，由現況每日7.8萬噸提升至每日20萬噸，使新北、桃園及新竹縣市進入另一個更安全、穩定的供水系統，有效提升北部水資源調度彈性。