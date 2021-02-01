LINE Pay成台灣LINE POINTS發行商 持續活絡點數生態圈

LINE Pay今（1）日指出，LINE Pay在台用戶已突破870萬，透過LINE Pay所形成的LINE POINTS生態圈更成為國內最受歡迎的點數生態圈，LINE Pay也成為LINE集團在台灣發展行動支付服務的核心角色。因此，自2021年起，LINE Pay 台灣從LINE Corporation(日本)接手成為台灣LINE POINTS之發行商，不僅將有助於提升LINE POINTS的管理效率、維護用戶的權益，未來也將持續提供更多元的服務。

LINE Pay表示，LINE Pay成為台灣LINE POINTS發行商後，各項 LINE POINTS點數的使用規則、使用方式、用戶權益等將不受影響。如，LINE POINTS仍為一點可抵一元; 而LINE POINTS點數到期時間亦維持不變，只要用戶持續獲得LINE POINTS，幾乎無需擔心點數到期時間。

LINE Pay不僅是台灣最多人使用的行動支付，LINE POINTS也是最受國人喜愛的點數生態圈，LINE Pay在台灣用戶數已超過870萬，用戶更能在超過24萬個與LINE Pay合作之線上線下通路廣泛使用LINE POINTS，LINE POINTS點數生態圈已深入民眾生活之中。

LINE Pay表示，接手成為台灣LINE POINTS發行商後，未來也將擴大LINE POINTS 點數應用範圍，積極促進點數兌換正向循環，並讓更多商戶有機會加入LINE POINTS點數生態圈，滿足商戶透過LINE POINTS的各式行銷需求，為用戶與商戶創造長期價值，共同活絡點數生態圈。​