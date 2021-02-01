遠東SOGO今年業績挑戰455億元

遠百（2903）轉投資遠東SOGO董事長黃晴雯表示，2020年上半年雖受疫情影響，但下半年努力追趕，全年業績達446億元，與2019年持平，在與整體行業表現仍是優異，2021年則要挑戰455億元，年增2%。

黃晴雯表示，SOGO忠孝館仍是坪效王，化妝品有台灣70%的冠軍櫃，今年也要進行營運30多年來首度化妝品區改裝，而化妝品業績28.8億元，雖然因疫情稍微衰退，但今年要挑戰30億元，回到2019年的高水準。

黃晴雯也說，去年因疫情民眾無法出國，買氣在台灣爆發，因此SOGO復興館國際精品交易筆數成長20%，27個國際精品櫃的業績也是全台第一。遠東SOGO副總許淑嫻更說，復興館1~3樓已經是兵家必爭之地，也因為疫情因素，增加很多精品客群。

黃晴雯表示，2020年SOGO電商業績成長70%、美食外送成長80%，目前遠東SOGO共有65萬會員，今年目標要挑戰100萬，同時在SOGO電商平台上也會盡可能的呈現多樣化商品，並提供最好的線上購物便利性。

對於近來台北市東區話題不斷，黃晴雯強調，台北市東區是SOGO的重心，雖然敦化館業主換人，但到2025年合約期滿之前一切營運照常，至於正義國宅都更後的Diamond Towers，SOGO雖然有意願進駐，但抱持著「商圈好，大家都好」的心態，不管是誰，甚至是SOGO拿下，對SOGO都是好事。