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和泰車元月銷售再創佳績 Corolla Cross單月突破六千台

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
LEXUS勇奪豪華車市場No.1，銷售打破歷年單月新高。業者提供
LEXUS勇奪豪華車市場No.1，銷售打破歷年單月新高。業者提供

疫情加上年終行情發酵，和泰車（2207）元月銷售再創佳績、登錄近2萬台，其中，國旅大爆發帶動出遊商機，讓休旅車銷售量再傳捷報，去年10月才剛上市的COROLLA CROSS，元月熱銷6195台，刷新SUV歷史紀錄。豪華車品牌LEXUS勇奪豪華車市場第一名，銷售打破歷年單月新高。

受惠於1月初「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，本月刺激出大量高齡車換購需求，總市場登錄台數達51,179台，去年比130%；和泰車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄19,937台，不但創下近16年來登錄台數新高紀錄，市場佔有率更高達39.0%，達到1月同期的歷史最佳表現，持續鞏固台灣車市的龍頭寶座。

元月份TOYOTA總計登錄16,661台，單一品牌市佔率32.6%，而旗下的COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS及YARIS一舉奪下乘用車銷售排行榜的前四名；尤其COROLLA CROSS憑藉其優異產品力及精準商品定位，霸氣熱銷6,195台，不但再次刷新SUV車款紀錄，也是台灣過去20年來，唯一單月領牌數突破6,000台的車款。

TOYOTA代理的另一款熱門車款RAV4，依舊是去年的市場銷售冠軍RAV4，憑藉其霸氣動感外觀、舒適質感內裝及豐富安全配備等優勢，一月受惠於新車到港數量增加，元月領牌數達3,027台，與COROLLA CROSS聯手締造將近1萬台的領牌台數，成為市場上最受歡迎的兩款休旅車。

另外，豪華車品牌，也因為許多旅居國外民眾回台，豪華車的銷售量也報佳音，LEXUS繼2020年創下全年銷售22,678台歷史新高後，於2021年元月份再度寫下佳績，以3,276台傲人台數打破歷年單月新高，再度跨過單月銷售超越三千台門檻，更一舉奪下豪華車品牌銷售第一名。

LEXUS除了拿下豪華車品牌銷售第一名外，在休旅車市場更穩坐第一，1月份旗下RX、NX、UX三款車銷售共2,412台，佔豪華休旅車市場達37.8%。其中NX持續以優異的產品力和極具競爭力的價格吸引消費者，1月銷售968台獨霸所有豪華車級距；RX以創新洗鍊的設計，1月銷售613台稱霸中大型豪華休旅車級距；而跨界休旅UX也持續熱銷，以831台坐穩小型豪華休旅霸主地位。

其中，ES車系以超規格豪華房車，持續吸引年輕新貴入主，1月銷售660台，摘下高級車中大型豪華旗艦冠軍寶座。而在去年11月推出的小改款IS，受訂到交車雖等待至少3個月，但訂單仍滿載。

COROLLA CROSS單月熱銷達6,195台，再創SUV新高紀錄。業者提供
COROLLA CROSS單月熱銷達6,195台，再創SUV新高紀錄。業者提供

休旅車 車市

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