貿協：2021年台北國際工具機展實體展延期辦理

鑑於新冠疫情升溫，外貿協會與台灣機械公會今(1)日宣布，「2021年台北國際工具機展」實體展確定延期辦理，將改以TIMTOS Online線上展持續服務參展商及全球買主。

至於延辦後的TIMTOS實體展覽檔期，將於近期發佈，請各界以官網公告為主。貿協強調，屆時蓄積的產業能量必然於下次TIMTOS爆發，向全球買主展現台灣首屈一指的工具機產業，以及展覽的堅強實力與能量。

由外貿協會與機械公會共同主辦的「2021年台北國際工具機展(TIMTOS 2021)」，原訂3月15日至20日在世貿一館、南港展覽1、2館辦理，該展徵集近1,000家國內外參展商，使用近6,000個攤位展出。

不過，鑒於國內外疫情又升溫，中央流行疫情指揮中心指出，如無法控制人流及保持安全距離，強烈建議取消或延後舉辦大型聚集活動。

主辦單位依參展家數所派人員及參觀人數估算，每日近2萬人，顧及參展代表及參觀者健康安全，並配合政府嚴謹防疫措施，所以外貿協會及機械公會共同決定實體展延期辦理，將以數位科技線上展持續服務參展商及全球買主。

TIMTOS缐上展將有近千家廠商參展，國內外指標工具機產業者齊聚缐上呈現最新產品，主辦單位已陸續舉辦說明會、工作坊及錄製教學影片等，積極推廣此新型態展覽形式。

參展商可利用3D、VR及影片展示最新產品，並可透過視訊採購洽談會、線上即時媒合、視訊會議等功能與國內外買主洽談媒合，也將辦理產業論壇及台灣智慧工廠巡禮等活動，跨越時空限制延伸並擴大展覽效益。

台北國際工具機展線上展(TIMTOS Online,網址：online.timtos.com.tw)將於3月15日至4月15日推出，TIMTOS官網則是全年延續線上服務。