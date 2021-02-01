富旺自結去年EPS 2.33元 改寫近六年獲利新高

富旺國際（6219）自結去年合併營收為31.95億元，稅前淨利達3.68億元，稅後淨利3.59億元，每股稅後純益2.33元，改寫近六年獲利新高紀錄。

富旺去年12月自結合併營收10.37億元，稅前淨利 2.06億元，稅後淨利2.05億元，單月每股稅後純益1.33元。

富旺表示，2020年公司積極獵地、推出建案，規劃每年穩健去化旗下成屋與工業用地。

隨著「建案+工業不動產」雙引擎熱轉，包括成屋銷售入帳的台中高鐵特區「世界之翼」、台中北屯「米蘭雙星」，新屋完工的新竹「站前大時代一期」、台中「心海苑」、雲林「匯幸福」、新竹「站前大時代二期」CD棟等，另又處分中彰國際工業城工業用地、桃園南崁工業區不動產。

而在本業雙引擎貢獻下，推進公司整體營運一掃去年初因全球金融市場受新冠疫情及油價巨幅波動的陰霾，繳出創近六年獲利新高紀錄，2020年度自結稅後淨利率達11%。

內政部全國建物買賣移轉棟數最新統計，2020年前11月總計29.12萬棟、年增7.1%，其中，以台中市的買賣移轉4.33萬棟、位居台灣第二。

另據內政部戶政司人口最新統計數據來看，2020年12月底台中市總人口數達282萬人、較2019年持續增加，可見受惠於台商資金加速回流投資，創造人口流動性與增加就業機會，加上台中市重大建設投資離岸風電、捷運等，帶旺中部不動產相關業者發展環境。

富旺表示，將持續憑著深耕不動產市場逾30年所累積的實務經驗，積極提升在全台建案與不動產的覆蓋率，以增添未來營運長期成長動能。