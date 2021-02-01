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愈缺車買氣愈旺！元月車市爆量 年增三成

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

元月車市果然爆大量，受惠於汰舊換新補助於2021年1月7日截止，刺激民眾加速購車決策，致使汽車市場買氣十分暢旺；1月總市場規模達到51,179台，比去年同期大增三成，創下近10年來單月市場最高紀錄(總市場前高為 2001年1月 53,310台)。

和泰車（2207）旗下的Toyota加上Lexus兩品牌登錄實績:19,937台(T: 16,661台、L: 3,276台)，年增也是三成，市佔率39%，則是創下元月同期歷史最佳表現。值得注意的是，在後市車市缺車的因素催化下，中華車（2204）、福特、賓士銷量都大增。

車市龍頭和泰車指出，1月份販賣佳績，不僅是消費者普遍希望趕在農曆年前交車領牌，同時也是由於「車用IC供貨短缺」新聞不斷，經銷商為此更加衝刺販賣、以向原廠爭取更多車輛配額，才使得2月份購車需求前移，2月份市場估計將下滑至2.4萬台，比去年衰退12%。

其中和泰車去年第4季上市的全新車款COROLLA CROSS，單月掛牌達到6,195台，不但再次刷新SUV車款紀錄，也是台灣過去20年來，唯一單月領牌數突破6,000台的車款。

帶動和泰車元月爆大量的另一關鍵則是RAV4 1月份領牌數也達到3,027台，與COROLLA CROSS聯手締造了將近1萬台的領牌台數，仍然是市場上最受歡迎的兩款休旅車。

和泰車 車市

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