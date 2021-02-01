全家洗衣複合店搶年前打掃商機 推集章優惠活動

全家（5903）2019年首次推出自助洗衣複合店，目前全台共有12家。搶年前打掃商機，許多人開始大掃除清洗家中衣物、大型寢具、窗簾等，全家宣布，即日起至4月25日於限定店舖推出電子集章優惠活動，集滿五點，就可二擇一兌換「中型洗加烘」免費一次或「大型洗加烘」優惠價，有望增加自助洗衣複合店年前業績。

看好租屋族與小家庭對自助洗衣的需求日增，全家於2019年首創推出自助洗衣複合店，主打智能化、自動化與差異化的自助洗衣，消費者只要透過全家APP就可以完成洗衣任務，目前全台共有12間自助洗衣複合店，北中南各地皆有。

全家觀察，自推出自助洗衣服務以來，每逢雨天以及冬季衣物不易曬乾時為來客高峰，恰好與便利商店以晴天和夏季為業績高峰具有互補性，業績及來客數平均較一般店舖高出兩至三成，今年冬季因天氣低溫且潮濕，使用頻率較前期高出約一成。

春節將至，為了搶年前打掃商機，全家自助洗衣複合店即日起至4月25日於限定店舖（新店公宅店、高雄大創店無參加集章活動）推出電子集章優惠活動，凡會員洗衣1次或是洗加烘1次即可累1點，集滿5點就可二擇一兌換「中型洗加烘」免費乙次或「大型洗加烘」優惠價。

此外，全家會員APP也長期推出洗衣點加金優惠活動，使用會員點數1000點加價80元起就可換購洗衣服務。