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資金湧入 台新投信ESG新興市場債券基金熱募逾90億

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2020年，新冠疫情爆發後，投資人對社會和環境意識升溫，ESG為評估公司的新視角，資金浪潮也湧向ESG投資，全球ESG基金管理規模由2018年的30.7兆美元攀升至2020年的40.5兆美元，成長率高達32%。

台新投信看好此趨勢，推出國內首檔聚焦在新興企業債之台新ESG新興市場債券基金，該基金已於1月25日獲主管機關核准成立，熱募逾90億元，創台新投信IPO新高紀錄，亦讓投資人順勢掌握ESG主流機會財。

台新投信總經理葉柱均表示，納入ESG並不代表犧牲投資報酬，反而在後疫情時代，高ESG評等的表現更為出色，以摩根大通ESG新興企業債指數為例，該指數成立以來，較低分ESG新興企業債報酬率為41.7%，大幅低於較高分ESG新興企業債的報酬率53.4%。

納入ESG評量因素，以較高約束力看待公司治理，強化執行層面，持續監管，當不符合ESG評量標準，可以退出，讓投資人的資產達到最大化有效保障。近年ESG成為平衡「環境永續與企業永續｣的新契機，符合ESG資格的企業成為大型機構法人或國際標竿指數納入投資標的的必備要件，建議優先布局ESG新興企業債券。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，新冠肺炎疫苗正式上市，表明未來封鎖活動對經濟的負面影響將逐漸緩和，經濟活動會恢復某種程度的正常，2021年新興市場和成熟市場的總體經濟前景預期都更加樂觀，而2020年首先遭受大流行襲擊的亞洲，將恢復的比其他地區更快更強。

此外，預計全球貨幣政策將保持寬鬆，成熟市場收益率將保持在歷史低點，新興市場從基本面來看仍非常強勁，並有望繼續增長，因此，新興市場美元企業債券仍具有非常吸引人的投資價值。

新興市場 台新

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