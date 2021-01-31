聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯成林園廠大火 粗估帳務財產損失約2,700萬元
DOP（可塑劑）大廠聯成（1313）旗下高雄林園廠29日晚間發生火警，公司今天粗估帳務財產損失約2,700萬元，受損產能將以庫存，及大陸廠、東南亞各子公司產能調度因應。
聯成主管今天表示，此次發生火災為特用化學產線，因火源引燃固體原料引發火勢，實際發生原因尚待鑑識單位進行鑑定。這次火災直接造成特化廠區受損，至於聯成主力的苯酐（PA）和DOP產線，影響程度尚需進一步評估。
火災造成的可能損失主要分成兩部分，在帳務財產損失方面，由於公司的建物、廠房、設備（重置成本）及存貨都有足額投保，同時投保營業中斷險，目前理賠金額仍由保險公司與公證單位進行查勘後估算，保險自負額為理賠金額的10%。公司粗估帳務財產損失約2,700萬元。
二方面，因為火警造成特化生產線受損停產，在產能復原前，公司營運多少會受到一些影響。不過聯成林園廠的特化產線去年營收2.47億元，占公司總合併營收比重僅0.48%，由於公司還有庫存，並可調度大陸廠及東南亞各子公司的產能協助支應，把傷害降到最低。以2月為例，聯成初估因為火災停產，大約會影響公司合併營收約0.15%。
聯成高雄林園廠是在29日晚間發生大火，30日清晨撲滅，無人員傷亡。火災發生後，隨即遭高市府下令全面停工，並開罰500萬元。
聯成為聯華（1229）集團旗下化工廠，主力產品為DOP，占公司營收比重超過六成，聯成目前為全球DOP市占龍頭，年產能超過200萬噸。惟此次發生火警為聯成的特用化學產線，DOP產線未直接受到影響。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言