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聯成林園廠大火 粗估帳務財產損失約2,700萬元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
高雄林園工業區前晚聯成化科大火，1個月內共發生4起工安意外。 記者劉學聖／攝影
高雄林園工業區前晚聯成化科大火，1個月內共發生4起工安意外。 記者劉學聖／攝影

DOP（可塑劑）大廠聯成（1313）旗下高雄林園廠29日晚間發生火警，公司今天粗估帳務財產損失約2,700萬元，受損產能將以庫存，及大陸廠、東南亞各子公司產能調度因應。

聯成主管今天表示，此次發生火災為特用化學產線，因火源引燃固體原料引發火勢，實際發生原因尚待鑑識單位進行鑑定。這次火災直接造成特化廠區受損，至於聯成主力的苯酐（PA）和DOP產線，影響程度尚需進一步評估。

火災造成的可能損失主要分成兩部分，在帳務財產損失方面，由於公司的建物、廠房、設備（重置成本）及存貨都有足額投保，同時投保營業中斷險，目前理賠金額仍由保險公司與公證單位進行查勘後估算，保險自負額為理賠金額的10%。公司粗估帳務財產損失約2,700萬元。

二方面，因為火警造成特化生產線受損停產，在產能復原前，公司營運多少會受到一些影響。不過聯成林園廠的特化產線去年營收2.47億元，占公司總合併營收比重僅0.48%，由於公司還有庫存，並可調度大陸廠及東南亞各子公司的產能協助支應，把傷害降到最低。以2月為例，聯成初估因為火災停產，大約會影響公司合併營收約0.15%。

聯成高雄林園廠是在29日晚間發生大火，30日清晨撲滅，無人員傷亡。火災發生後，隨即遭高市府下令全面停工，並開罰500萬元。

聯成為聯華（1229）集團旗下化工廠，主力產品為DOP，占公司營收比重超過六成，聯成目前為全球DOP市占龍頭，年產能超過200萬噸。惟此次發生火警為聯成的特用化學產線，DOP產線未直接受到影響。

聯成 火災 營收

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