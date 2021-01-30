北市就服處釋破600職缺 照服員占四成

北市勞動局就業服務處舉辦農曆年前最後一波徵才活動。為讓求職民眾能有更多的工作機會，就服處於 2月2日至4日邀集13家廠商，共釋出603個工作機會，其中照服員職缺占四成。勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備新加入職場、二度就業或有轉職需求的民眾，踴躍至各就業服務站參加現場徵才活動。

陳信瑜表示，疫情持續升溫，觀光餐飲業受到衝擊，兩週前雖都維持占總職缺七成，但到上週掉了兩成、降至五成，此次則又掉了一成、降至四成，顯示餐飲業面臨艱難的年關。

陳信瑜說，不過這次的職缺總數，比上週成長近一倍，其中照顧服務員的職缺竟高達250個，約占總職缺四成，突顯外勞市場緊縮，照顧人力嚴重不足，因此需求量大；如「愛護家健康公司附設臺北市私立愛護家居家長照機構」，就釋出居家服務督導一名，以及200名居家照服員職缺，具有照服員資格的民眾都可前往應徵。

就服處表示，這次的徵才廠商中，包括火鍋業者「鑫鼎王餐飲」釋出近40名餐飲服務人員職缺，外場儲備幹部起薪35至40K，更難得釋出行政櫃檯管理人員職缺，而計時餐飲服務人員時薪則達202元；「貳樓餐飲」則釋出92個職缺。

就服處指出，還有中華電信子公司「宏華國際」釋出網路查修及機房機務維運職缺37個；五星級的「晶華國際酒店」釋出空調工程與機電維修人員；另外還有「爭鮮」、財團法人台灣省私立健順養護中心、臺北市私立樂福居家長照機構、微笑單車、匯承飯包店、三商家購、Viva TV 美好家庭購物公司等。

陳信瑜說，這次徵才活動的時間地點為，2日在南港東明青銀就服站，3日在北投、西門、內湖就服站舉辦，4日在信義、艋舺就服站舉辦，每場活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費!」陳信瑜再次提醒，秋冬疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩但請勿過於恐慌，平時做好自我防護，工作與健康仍可兼顧。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。