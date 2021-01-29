台灣眼鏡新創品牌 嘗試接受數位貨幣支付
近期比特幣暴漲一再突破歷史高點，本月近4.2萬美元後下挫動盪，但掀起全球對比特幣關注的新一波浪潮，一間台北市東區的新創眼鏡品牌mAh客製化眼鏡，看準這樣的趨勢，開始嘗試接受比特幣等數位貨幣支付，希望吸引更多價值相符的客群。
北市東區的新創眼鏡業者mAh客製化眼鏡，除了看準最近比特幣暴漲而重新佔據世人的目光焦點外，也因為本身是眼鏡新創公司，本質上認同區塊鏈、數位貨幣等價值概念，而宣布自家客製化眼鏡產品可以接受使用比特幣支付。
mAh品牌總監陳冠吾說：「宣布接受數位貨幣支付，絕對不是一個噱頭或花招，而是表達對區塊鏈、數位貨幣價值的認同，雖然比特幣現在仍起落幅度很大，但我們願意開始嘗試接受這樣的新支付方式」。
陳冠吾舉例說，2013年時紐約時報記者卡希蜜爾嘗試只用比特幣支付撐過一週生活，卡希蜜爾最後完成這項挑戰，只是當時的比特幣遠不如現在知名、有價值，但證明了透過比特幣確實可以購入生活所需。
陳冠吾進一步說，mAh採用高科技方式量測面部數據後，為每位顧客量身定制從大小、顏色、材質到兩耳角度都獨一無二的全客製化眼鏡，「我們分析過市場，喜歡透過最新科技技術訂製全客製化眼鏡的顧客，因為相信科技、喜愛新知，其實和區塊鏈、數位貨幣的支持群眾有高度重疊。如果喜歡比特幣的朋友也同時喜愛我們的全客製化眼鏡，那為何我們不結合兩者，開始接受比特幣支付」。
mAh客製化眼鏡從技術研發到製造全都來自台灣，所以即使去年面對新冠肺炎疫情衝擊市場，由於台灣的防疫傑出表現讓經濟層面不至受到太大的影響，仍勇於在北市東區開設第一間實體店面。
陳冠吾表示，「其實沒有人耳朵的前後、高低是完全對稱的，mAh是目前世界上唯一可以透過科技量測後做出兩耳不同角度的眼鏡，用科技和訂製工藝，解決戴傳統眼鏡可能會歪斜、不正的問題」。
陳冠吾最後實地示範用數位貨幣支付時說，mAh客製化眼鏡目前接受比特幣（BTC）、以太幣（ETH）和泰達幣（USDT）三種最熱門、普遍的數位貨幣，「其實數位貨幣支付，在目前實質上的意義，是店家同意後的以物易物，我們率先開始嘗試這樣的以物易物，也希望有更多傳統或新創的實體店面，加入這樣的行列」。
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