DAY BY DAY奪台中十大伴手禮首獎 蛋糕連31天買3送1
去年以「檳榔心芋布蕾」拿下台中市十大伴手禮首獎的網美餐廳DAY BY DAY，推出網購代送蛋糕，讓年節免出門也能走春送禮。即日起至2月28日止，購買檳榔心芋布蕾、北海道生乳捲、莫札特和貝多芬等四款網路熱銷蛋糕，買三送一(價低者折)，平均每條蛋糕最低只要225元。
檳榔心芋布蕾蛋糕是經DAY BY DAY烘焙主廚創意發想，把兒時記憶的時光甜點「手工粉粿」，結合台中在地特色食材「檳榔心芋頭」，將兩者巧妙融入餡料，搭配道地香醇濃郁的乳酪蛋糕與牛奶布蕾做出獨具特色、層次風味顯著的檳榔心布蕾蛋糕。
「檳榔心芋布蕾蛋糕」首次參加台中市十大伴手禮比賽，經過初賽、評審試吃、網友票選，最後入選台中市十大伴手禮獲得首獎。
另一款店內人氣王「北海道生乳捲」，用料十分講究，使用來自北海道的新鮮乳源，製成的生乳柔順不膩口帶點濕潤口感，搭配日清蛋糕專用粉製成的蓬鬆軟綿蛋糕體，飽滿的奶霜餡與輕柔蛋糕體加乘出最完美的品質，一秒化口讓人回味無窮。
優惠品項還有「貝多芬牛奶布蕾蛋糕」，選用台灣優質蜂蜜製成的蛋糕體，搭配來自法國諾曼地的頂級奶油，內餡是ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的牛奶布丁，每一口層次分明還有淡淡蜜香。
最後一款是「莫札特巧克力布蕾蛋糕」，濃郁的巧克力蛋糕，內餡是牛奶和巧克力雙層布蕾，巧克力的濃純在奶香襯托下顯得溫潤，兩者相互融合豐富了布蕾的層次，滿足對巧克力犯的癮。
除了這四款網路銷售常勝蛋糕，DAY BY DAY有甜點師傅駐店，每天現烤現做20幾款切片和整膜蛋糕，其中還有千層蛋糕系列，手工製作過程繁複，餅皮層層推疊超過20層，一層一層塗抹後裝飾，有香草、玫瑰、抹茶、咖啡和水果口味。
特別是「盛夏千層」這一款，使用低溫殺菌、抗酸性較強的日本香堤鮮奶油，搭配水蜜桃、奇異果、香蕉、綠葡萄和草莓，不因水果酸度而破壞鮮奶油的滑順口感，完全不輸觀光客到日本必吃的水果千層蛋糕名店。
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