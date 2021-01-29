東南亞航太研討會首邀印度參加 盼促成台印合作

在新冠肺炎影響下，由成功大學發起主辦的東南亞航空航太工程研討會今天透過視訊舉行，首邀航太大國印度與會，駐印度代表處科技組盼藉此推動台印太空低軌通訊合作。

成功大學2016年發起主辦東南亞航空航太工程研討會（SAWAE），並同步成立東南亞航太協會（SANAE），今年邀請在航太科技卓有成就的印度加入，今天透過視訊舉行去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情停辦的東南亞航空航太工程研討會。

由於印度是首次參加東南亞航空航太工程研討會，駐印度代表葛葆萱受邀發表談話指出，印度去年12月計畫起草2020年太空通訊政策（Spacecom Policy 2020），目的在增加印度太空領域的私人投資，以建立全球規模企業。

他說，印度這項政策透過鼓勵不同產業參與太空產業，因為太空科技成本太高，無法由政府單獨推動，顯示印度在有前景太空產業的雄心壯志。

葛葆萱表示，台灣也正在推動太空發展法立法，期待採取更加積極措施，為推動航空航太產業做出更多創新。

他也介紹台灣航空航太產業發展，強調台灣積極尋求航太國際合作，期待這場研討會成為東南亞學術界、政府機構和產業間交流思想與經驗的區域平台，且逐步拓展到南亞，尤其南亞地區有在航太科技發展中扮演關鍵角色的印度。

駐印度代表處科技組長王金燦指出，鑑於台灣大專學校相繼參與飛鼠與玉山等立方衛星研發活動，科技部樂見台灣培養新一代太空科技研發動能與人才，且創造龐大低軌衛星6G通訊商機。

因此，王金燦說，駐印度代表處科技組將積極推動台灣大專院校到印度展開相關合作平台及成立海外科研中心，也積極推動台灣太空中心及半導體中心與印度在低軌通訊的合作，並與印度太空研究組織（ISRO）展開合作對話。

這場研討會由成功大學航太系教授苗君易、印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）教授米塔（SanjayMittal）與教授伊爾巴什（Mustafa Ilbas），及泰國農業大學（Kasetsart University）教授貢薩穆特（Navatasn Kongsamutr）發表專題演說，領域涵蓋機翼空氣動力學、超音速流、民航等議題，線上與會者約有50人。

東南亞航空航太工程研討會從2016年起，已陸續由越南胡志明大學、泰國農業大學、馬來西亞普渡大學（Universiti Putra Malaysia）和馬來西亞工藝大學（Universiti Teknologi Malaysia）主辦。原訂去年召開的第5屆研討會受到疫情影響，延到今天透過視訊舉行。